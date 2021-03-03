رئيس الحكومة يوجه باستمرار العمليات العسكرية بتعز حتى استكمال تحرير المحافظة

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تابع رئيس الوزراء معين عبدالملك، سير المعارك في جبهات تعز، والأداء البطولي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز (وسط اليمن).

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها اليوم مع محافظ تعز نبيل شمسان، وقائد محور تعز اللواء خالد فاضل.

وشدد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية والميدانية حتى رفع الحصار المفروض على المدينة واستكمال تحرير المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذه المعركة وعظمة التضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتقدير الشعب والحكومة لتضحياتهم الجسيمة.

ولفت الى أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي ومشروعها العنصري التابع لإيران هي معركة وطنية و عروبية ولا بد من الانتصار فيها.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ تعز وقائد المحور إلى تقرير حول التقدمات الميدانية التي تم إحرازها شرقي وغربي مدينة تعز، والمواقع التي تم استعادتها من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية.. مؤكدين استمرار المعركة والمعنويات العالية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.