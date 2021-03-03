هذا ماحدث اليوم «للحوثيين»غربي «مـأرب».. ضربات موجعة لم تكن في الحسبان

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تلقت مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الاربعاء ضربات موجعة على ايدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غربي محافظة مارب حصدت عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :إن قوات الجيش الوطني كسرت هجومًا انتحارياً شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة المشجح، مؤكدا مصرع أكثر من 43 عنصرًا حوثياً وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر مخزن أسلحة ومدرعة تابعة للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات حوثية في مواقع متفرقة في المشجح، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.