انعقاد الجلسة الـ11 لمحاكمة 175 من قيادات الحوثي.. تفاصيل الجلسة طيران التحالف يسحق رتلاً عسكرياً كاملاً كان في طريقه لتعزيز الحوثيين بمأرب وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع أمني موسع للأجهزة والوحدات الأمنية بمأرب بن سلمان يزف بشرى سارة للشعب السعودي بحدث كبير أحمر شفاه يحيل مذيعة عربية شهيرة للتحقيق تويتر يطلق كلوب هاوس الخاص به السهم الأحمر الصيني يفتك في الأرض والجو... صاروخ فتاك تشتريه أحد الدول العربية السفارة الأمريكية ولإعلام الاقتصادي يدربان الصحفيين على مهارات كشف الأخبار الكاذبة مرفقة بأغنية لراشد الماجد .. رسالة مؤثرة من عبد الله السدحان إلى ناصر القصبي شاهد شابة سعودية تقع في كارثة وتدهس جمعا من الناس بسيارتها الفارهة
استهدفت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء 3 مارس/آذار، رتلاً عسكرياً كان في طريقه لتعزيز مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهات محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وبحسب مصدر عسكري فإن، الرتل الذي سحقه طيران التحالف كاملا بعدة غارات، كان يضم عربتي BMB ودبابتين وثلاث مركبات عسكرية محمّلة أسلحة عيار 23، بالإضافة إلى مركبتين تقلان عناصر قتالية انتهت هي الأخرى بمن عليها.
استهدف الرتل في طريق الجدعان بمديرية مدغل، شمال شرقي المحافظة.
وتسعى المليشيا إلى دفع تعزيزات كبيرة نحو جبهات مأرب لتغطية الخسائر التي لحقت بين أوساط صفوفها الذين لقي المئات مصرعهم معظم جثثهم ما زالت مرمية في الشعاب، فضلاً عن جرح وأسر عشرات آخرين، في واحدة من أوسع الخسائر التي عصفت بالمليشيا.