طيران التحالف يسحق رتلاً عسكرياً كاملاً كان في طريقه لتعزيز الحوثيين بمأرب

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استهدفت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء 3 مارس/آذار، رتلاً عسكرياً كان في طريقه لتعزيز مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهات محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وبحسب مصدر عسكري فإن، الرتل الذي سحقه طيران التحالف كاملا بعدة غارات، كان يضم عربتي BMB ودبابتين وثلاث مركبات عسكرية محمّلة أسلحة عيار 23، بالإضافة إلى مركبتين تقلان عناصر قتالية انتهت هي الأخرى بمن عليها.

استهدف الرتل في طريق الجدعان بمديرية مدغل، شمال شرقي المحافظة.

وتسعى المليشيا إلى دفع تعزيزات كبيرة نحو جبهات مأرب لتغطية الخسائر التي لحقت بين أوساط صفوفها الذين لقي المئات مصرعهم معظم جثثهم ما زالت مرمية في الشعاب، فضلاً عن جرح وأسر عشرات آخرين، في واحدة من أوسع الخسائر التي عصفت بالمليشيا.