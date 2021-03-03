وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع أمني موسع للأجهزة والوحدات الأمنية بمأرب

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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ترأس وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف ،اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً ضم قيادات الأجهزة والوحدات الأمنية في محافظة مأرب وعدد من المحافظات الغير محررة.

واستُهل الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحُم على أرواح جميع الشهداء الأبطال من منتسبي شرطة محافظة مأرب وفي مقدمتهم العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة، ورئيس العمليات العميد نوفل الحوري ومن معهم من الأبطال الميامين الذين سطروا ملحمة بطولية وضحوا بأرواحهم في أقدس معارك الشعب والدولة والجمهورية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وناقش الاجتماع ، عددا من القضايا الأمنية، وسبل دعم الوحدات الأمنية بالامكانيات والاحتياجات الضرورية لمواكبة حجم التحديات في المرحلة الراهنة.

وشدد الوكيل الشريف على أهمية رفع الجاهزية الأمنية في عموم الوحدات الأمنية المتواجدة في محافظة مأرب من أجل الأسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

مشيدا بالجهود الكبيرة والنجاحات والانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب خلال الفترة الماضية من عمليات ضبط الخلايا النائمة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية وإفشال وفضح مخططاتهم الاجرامية الهادفة الى اقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة

واوضح وكيل وزارة الداخلية ان الأحترافية واليقظة والحس الأمني العالي التي تتمتع بها الواحدت الأمنية بشرطة مأرب كان له السبق في أحباط الأعمال الإرهابية التي هدفت اليها المليشيات الانقلابية رغم استخدام الحوثيين أساليب خبيثة لا تنتمي للمجتمع اليمني ولا إلى عاداته وتقاليده.

وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة قيادات الإدارات العامة في وزارة الداخلية مع قيادة شرطة محافظة مأرب والعمل على تعزيز الحالة الأمنية المستقرة التي تتمتع بها المحافظة الأمر الذي جعلها متماسكة وصلبة وكسر كل احلام وامنيات المليشيا الحوثية التي تمني نفسها بالوصول لها.

مثمنا الأدوار البطولية التي تقوم بها قيادات الوحدات والإدارات الأمنية المتواجدة في مأرب في المهام الإسنادية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة الوطنية للدفاع عن الشرعية والثوابت والمكتسبات الثورية المجيدة.

حضر الاجتماع وكيل جهاز الأمن السياسي للشؤون الداخلية اللواء نور الدين اليامي و مدير الإدارة العامة لشرطة المنشآت وحماية الشخصيات العميد حاميم مغلس، ومدير الإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق العميد علي شطيف، ومدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حميد ومدراء عموم شرطة محافظات ، الجوف ، صنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة ، واب ، وذمار، والبيضاء، وحجه.