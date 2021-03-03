بن سلمان يزف بشرى سارة للشعب السعودي بحدث كبير

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أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن الموعد المتوقع لبدء إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية .
و أكد أن ذلك سيكون خلال الشهر المقبل لافتا إلي أن إنتاج الكهرباء سيكون بتكلفة أقل عند إنتاجه من الطاقة الشمسية ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف خلال حوار الطاقة والمناخ ضمن جلسات منتدى الطاقة الدولي بالرياض أن المملكة مهتمة بصناعة الهيدروجين و أن المتخصصين عاكفين علي تعظيم القيمة المضافة من كل قطرة زيت بالطرق المتطورة حيث يتم تحويل الزيت إلي منتجات وسيتم تحويل ذو المنتجات إلي مواد كيميائية و أشياء أخري بشكل أساسي .
في سياق متصل وجه وزير الطاقة الدعوة إلي وزراء نفط العالم لزيارة المملكة للاطلاع عن كثب علي حجم المجهود التي تنفذه المملكة لاستغلال غاز ثاني أكسيد الكربون و تحويله للقيم لإنتاج مواد ذات قيمة .