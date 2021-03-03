أحمر شفاه يحيل مذيعة عربية شهيرة للتحقيق

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خطأ غير مقصود قامت به المذيعة المصرية المخضرمة أميمة تمام، حيث قامت بوضع "روج" على الهواء أثناء تقديمها نشرة أخبار التاسعة مساءً، في واقعة أثارت استغراب المشاهدين، حيث تخيلت أنها ليست على الهواء مباشرة، بينما ظهرت على الشاشة أثناء وضع أحمر الشفاه دون علمها.

وبسبب هذا الخطأ أحالت الهيئة الوطنية للإعلام فريق عمل نشرة التاسعة إلى التحقيق، نظراً إلى ما بدر منهم، وأصدرت الهيئة بياناً رسمياً قالت فيه إن "فريق العمل ومذيعة النشرة لم يراعوا القواعد والمعايير المهنية، لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار".

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين "احترافية وتميز جميع فرق عمل نشرة التاسعة الذين نقدر ونحترم جهودهم في العمل، وأن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقاً من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين، واحتراماً وتقديراً لحق المشاهد، وأيضاً المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة مساء الجمعة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات".

وقد تصدرت أزمة أميمة تمام مواقع التواصل الاجتماعي، وحدث جدل كبير بين مؤيدين ومعارضين لما حدث، إذ رأى البعض أنها غير مذنبة، لأن الخطأ غير مقصود، بينما يتحمل الخطأ منفذو النشرة الآخرون الذين يعلمون أن المذيعة كانت على الهواء، ورأى آخرون أن المذيعة مشاركة في الخطأ، لأن من اللياقة أن تنتهي من مكياجها في مكان آخر غير الاستوديو الذي قد يحدث أن يكون على الهواء تحت أى ظرف، ولو كان غير مقصود، وكان لا بد من مراعاة أن النشرة الإخبارية عمل رسمي، وله قواعد خاصة، وليس برنامجاً ترفيهياً يحدث فيه التزين داخل الاستوديو.

وقد حاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع المذيعة أميمة تمام للتعقيب على ما أثير ناحيتها، لكنها لم تجب.

ومن المعروف أن أميمة تمام إعلامية مصرية مخضرمة، ومن أبرز مذيعات التلفزيون صاحبات التاريخ المهني، حيث تعمل منذ سنوات طويلة في التلفزيون المصري، وتقوم بقراءة نشرة الأخبار على القناتين الأولى، والفضائية المصرية، كما أنها عضو في المجلس القومي للمرأة، وهي أرملة السياسي والدبلوماسي الراحل أسامة الباز.