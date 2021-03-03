السهم الأحمر الصيني يفتك في الأرض والجو... صاروخ فتاك تشتريه أحد الدول العربية

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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أنتجت الصناعة العسكرية الصينية عدة أنواع من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات من الجيل الثالث، ومنها صواريخ تشبه نظيرتها الأمريكية "إف جي إم 148جافيلين".

وبحسب ما نشرته صحيفة "روسكايا غازيتا"، يعتبر "السهم الأحمر 12" أشهرها، حيث بقي في الإنتاج التسلسلي لمدة 6 سنوات.

في العام الماضي، تم الإعلان عن بدء عمليات تسليم الصادرات من هذا السلاح، واشترت الجزائر الدفعة الأولى.

أظهر جنود جيش التحرير الشعبي الصيني مرارًا وتكرارًا قدرات هذا المجمع. على سبيل المثال، خلال أحد العروض، تم تدمير دبابة متوسطة نوع 59. أصاب الصاروخ مؤخرة البرج وأشعل الوقود.

انطلاقًا من الخصائص المنشورة عن هذا السلاح، يمكن أن تتعامل أجهزة "أ تي جي إم" ATGM بسهولة مع المعدات الحديثة المدرعة جيدًا. ولهذا الغرض، تم تجهيز صواريخ ATGM التي تزن 17 كغم برؤوس حربية ترادفية قادرة على اختراق دروع تصل سماكتها إلى 1100 مم.

بالإضافة إلى الدبابات والمركبات القتالية للمشاة وناقلات الجند المدرعة والمدافع الذاتية الدفع، من الممكن هزيمة طائرات الهليكوبتر والطائرات الأخرى التي تحلق على ارتفاع منخفض. تم تطوير صواريخ برؤوس حربية شديدة الانفجار.

يتم ضمان الدقة العالية في الإصابة من خلال مشاهد خاص مع جهاز تصوير حراري مدمج.

كما تم عرض مجمعات أخرى تعمل على مبدأ "أطلق وانس" في معارض الأسلحة التي أقيمت في جمهورية الصين الشعبية. على سبيل المثال، TS-01 يختلف خارجيًا عن "السهم الأحمر 12". في تصميم مختلف للأجنحة والدفات.