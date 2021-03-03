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شاهد شابة سعودية تقع في كارثة وتدهس جمعا من الناس بسيارتها الفارهة

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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خبرني - أقدمت سيدة في السعودية على ارتكاب حادثة مؤسفة بعدما ارتبكت أثناء قيادة السيارة التي كانت تستقلها، وانحرفت مسرعة باتجاه عدد من الأشخاص الموجودين على الرصيف.

ويبدو أن السيدة التي قال ناشطون سعوديون، إنها ارتكبت الحادثة في مدينة تبوك، أخطأت في الدوس على خيار البنزين بدلا من الفرامل، لتصدم جمعا من الناس.

   ويظهر في مقطع مصور سيدة تقترب من الرصيف محاولة -على ما يبدو- ركن سيارتها إلا أنها بدلا من إيقاف السيارة في الموقف تزايدت سرعة السيارة وصدمت عددا من الأشخاص.

وتجمهر العشرات بعد ذلك في المكان محاولين إنقاذ الأشخاص الذين تم دهسهم، بينما تواصل آخرون مع الجهات المختصة والطوارئ لإنقاذ الموقف.

 

 
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