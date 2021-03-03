السهم الأحمر الصيني يفتك في الأرض والجو... صاروخ فتاك تشتريه أحد الدول العربية السفارة الأمريكية ولإعلام الاقتصادي يدربان الصحفيين على مهارات كشف الأخبار الكاذبة مرفقة بأغنية لراشد الماجد .. رسالة مؤثرة من عبد الله السدحان إلى ناصر القصبي شاهد شابة سعودية تقع في كارثة وتدهس جمعا من الناس بسيارتها الفارهة عاجل: ضربة موجعة تربك مليشيا الحوثي في مأرب ضاحي خلفان يتحدث عن اختطاف خاشقجي وإعادته بعمل استخباراتي .. رواية إماراتية المجاعة تهدد الجميع .. خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها تقرير اسباني عن مصير زين الدين زيدان مع ريال مدريد وكالة دولية تكشف عن لقاء غير معلن جمع مسؤولين أمريكيين كبار بمسؤولين حوثيين في عاصمة خليجية عاجل حزب الإصلاح في حضرموت يعلن تحركا مفاجئا بخصوص أحداث جبهة مأرب
خبرني - أقدمت سيدة في السعودية على ارتكاب حادثة مؤسفة بعدما ارتبكت أثناء قيادة السيارة التي كانت تستقلها، وانحرفت مسرعة باتجاه عدد من الأشخاص الموجودين على الرصيف.
ويبدو أن السيدة التي قال ناشطون سعوديون، إنها ارتكبت الحادثة في مدينة تبوك، أخطأت في الدوس على خيار البنزين بدلا من الفرامل، لتصدم جمعا من الناس.
ويظهر في مقطع مصور سيدة تقترب من الرصيف محاولة -على ما يبدو- ركن سيارتها إلا أنها بدلا من إيقاف السيارة في الموقف تزايدت سرعة السيارة وصدمت عددا من الأشخاص.
وتجمهر العشرات بعد ذلك في المكان محاولين إنقاذ الأشخاص الذين تم دهسهم، بينما تواصل آخرون مع الجهات المختصة والطوارئ لإنقاذ الموقف.