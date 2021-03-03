عاجل: ضربة موجعة تربك مليشيا الحوثي في مأرب

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 2259

أفادت مصادر عسكرية ميدانية، الاربعاء 3 مارس/آذار، بمصرع قيادي حوثي رفيع ينتحل رتبة لواء، برصاص قوات الجيش الوطني بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، مصرع قائد ما يسمى ”لواء المنار“ والمشرف العسكري على جبهة "الكسارة"، المدعو "أحمد محمد عزي"، بمعارك في ذات الجبهة.

وأعلنت وزارة الدفاع، اليوم، سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني غرب وشمال المحافظة.

وقال موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الوزارة، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في جبهات ”الكسارة“، و"المشجح" و"هيلان".

كما كسرت قوات الجيش والمقاومة، المسنودة بطيران التحالف، هجوما شنته مليشيا الحوثي في جبهتي "المخدرة" و"الجدعان".

وأضاف الموقع أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيا وعتادها القتالي، مؤكداً أن المعارك مستمرة وسط قصف جوي مكثف للتحالف.