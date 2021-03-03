ضاحي خلفان يتحدث عن اختطاف خاشقجي وإعادته بعمل استخباراتي .. رواية إماراتية

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اعترف المسؤول الأمني الإماراتي ضاحي خلفان بخطة القيادة السعودية خطف جمال خاشقجي الكاتب السعودي الراحل لإعادته للرياض، بالرغم من فشل العملية.
وأشار خلفان المقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي إلى أن “خاشقجي قتل خطأ في عملية استخباراتية كانت تستهدف إعادته إلى وطنه”. واستطرد قائلاً: “هذا حدث (عملية القتل) يحتمل وقوعه في مثل هذه العمليات”.
وتابع المسؤول الأمني في سلسلة تغريدات، أن “توافر نية القتل شيء.. والقتل الخطأ شيء آخر”، مشيراً : “أحياناً لا تكون نية القتل موجودة.. ولكن الظروف الخارجة عن التوقع قد تُحدثها”.
ومضى خلفان : “يعني الآن لو فرضنا أمرني حاكم بإعتقال شخص وإحضاره.. حياً.. وقتلته بجرعة مخدرة.. أو بطريقة ما.. يكون الحاكم الآمر بالقتل؟؟؟ الحقيقة أنه هو أمر بالاعتقال… الاعتقال شيء.. والاغتيال شيء آخر”.
وكال المسؤول المقرب من حاكم أبوظبي، الاتهامات للرئيس الأمريكي بسبب ما اعتبره تسليط الضوء على عملية اغتيال جمال خاشقجي.