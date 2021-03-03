عاجل حزب الإصلاح في حضرموت يعلن تحركا مفاجئا بخصوص أحداث جبهة مأرب توجيهات رئاسية لوزير الداخلية بخصوص دعم جبهة محافظة مأرب .. الخطوات والتحركات قيادات 9 محافظات تطالب الرئيس هادي بتنفيذ 5 مطالب عاجلة وملحة وتكاشفه بحقيقة وخطورة الوضع العملة اليمنية تنهار مجددا وتأثيرات سلبية لحالة عدم إستقرار أسعار الصرف قائد في الجيش الوطني يزف أخبار الانتصارات من تعز ويكشف آخر المستجدات الحوثي يصطدم بعقبتين رئيسيتين في مأرب ويواجه أمر أخطر من ذلك أول رد حوثي على العقوبات الأمريكية الجديدة وحكومة الشرعية تصدر بيان عاجل.. المعارك تشتعل في عدة جبهات والجيش الوطني يعلن عن انتصارات كبيرة وتحرير مناطق واسعة الموت يفجع الفنانة إليسا وتكشف رفضها إصرار المسؤولين في لبنان أول تحرك سعودي في مجلس الأمن الدولي بعد هجمات الأخيرة للمليشيات الحوثية قد تغير من واقع الحرب
حيا إصلاح حضرموت الصمود الاسطوري لرجال الجيش الوطني والتلاحم القبلي الكبير لرجال مارب وشيوخها في صد اعتداءات مليشيات الحوثي على المحافظة .
ودعا اصلاح حضرموت كل القوى الخيرة الى الاستجابة للدعوات الرسمية والمجتمعية لمساندة وإمداد القوات العسكرية بمأرب بالسلاح والعتاد ورفع معنويات المرابطين ودعمهم معنويا وماديا .
وثمن إصلاح حضرموت الالتفاف الرسمي والشعبي لمواجهة الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران داعياً إلى المزيد من الالتفاف والمساندة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في جميع المحافظات لدحر عملاء ايران وأعداء الوطن وانهاء الإنقلاب الحوثي .
من جهة أخرى أستنكر إصلاح حضرموت في لقاء مكتبه التنفيذي بالمكلا الجرعات السعرية المتتالية في أسعار المحروقات والغاز المنزلي وما يجره على المواطن من أعباء في ظل استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية حاثاً الحكومة الجديدة للقيام بدورها في إنعاش الاقتصاد و الاهتمام بالخدمات وخاصة الكهرباء و التي ظهر جلياً فشل أي حلول لمعالجتها حيث أصبحت مناطق ساحل حضرموت تعيش أوضاع خدمية صعبة تصل انقطاعات الكهرباء إلى أكثر من ثمان ساعات في اليوم .
كما ناقش الإصلاح في اجتماع مكتبه التنفيذي جملة من القضايا الداخلية واتخذ الإجراءات اللازمة .