توجيهات رئاسية لوزير الداخلية بخصوص دعم جبهة محافظة مأرب .. الخطوات والتحركات

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشنت وزارة الداخلية ، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ، الحملة الإعلامية الأمنية لدعم جبهة مأرب .

وقال وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لدعم جبهة صمود مأرب اللواء الركن ابراهيم حيدان في تصريح لوسائل الإعلام بهذه المناسبة "إن الحملة جاءت تزامناً مع الهجوم الذي تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على مأرب وقصفها للمدنيين وسقوط عدد من الضحايا".

واضاف اللواء حيدان" إن اللجنة تم تشكيلها وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لردع وصد الهجمات الوحشية التي تقوم بها تلك المليشيات الاجرامية الإيرانية، وان اللجنة قد قامت بتسيير قافلات إغاثة لكل من مأرب والضالع والحديدة وكل الجبهات المشتعلة مع مليشيات الحوثي".

وأشار وزير الداخلية، إلى ان اللجنة فتحت حساب بنكي لإستقبال التبرعات ونشرت أرقام تلك الحسابات.. داعياً الجميع للتفاعل مع تلك المبادرات التي من شانها تلاحم أبناء الشعب مع الحكومة لإستعادة الدولة والنظام ودحر المليشيات الخارجة عن القانون وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ..منوها بموقف جميع المواطنين والتجار للمشاركة للذود عن حياض الجمهورية .

كما دعا وزير الداخلية، شيوخ القبائل وابناء المغرر بهم إلى عدم الزج بإبنائهم في محرقة يسوقها إليهم الحوثي..

مطالباً جميع المواطنين الالتفاف مع الجيش الوطني في مواجهة المليشيات الانقلابية .

من جانبه أوضح مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش، أن الحملة تهدف إلى دعم صمود مأرب وكل جبهات القتال المشتعلة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية..مشيراً إلى ان الوزارة سخرت كل إمكانياتها المادية والمعنوية للوقوف ضد المليشيات وإستعادة الدولة والنظام والقانون وتثبيت الأمن والاستقرار .