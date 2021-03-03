قيادات 9 محافظات تطالب الرئيس هادي بتنفيذ 5 مطالب عاجلة وملحة وتكاشفه بحقيقة وخطورة الوضع

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالبت قيادات تسع محافظات يمنية، من الرئيس هادي تنفيذ عدة مطالب وصفتها بالعاجلة والملحة.

وبعثت قيادات السلطات المحلية بالمجلس التنسيقي لمحافظات ( أمانة العاصمة_ إب _ الحديدة _المحويت _ حجة _ ذمار _ ريمة _صعدة _ عمران ) رسالة موحدة وعاجلة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.

وحملت الرسالة (وصلت مأرب برس) مطالب شعبية ملحة وعاجلة تفرضها الحاجة والمرحلة التي وصل اليها الشعب اليمني بعد مرور مايقارب السبع سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

فيما يلي نص الرسالة :

*فخامة المشير الركن /عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.*

حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لنا قيادات السلطات المحلية بالمجلس التنسيقي للمحافظات ( أمانة العاصمة _ إب _ الحديدة-المحويت _حجة _ ذمار _ريمة _صعدة _عمران ) أن نرفع لفخامتكم باسم كافة أبناء وجماهير وطننا الحبيب أصدق واخلص التحيات ، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في المهام الوطنية والقومية التي تقع على كاهلكم والمضي قدماً بسفينة الوطن نحو شاطئ الأمان وغاياتها المنشودة عبر دور فخامتكم الريادي والفعال الحريص على تحقيق السلام ووفقاً للمرجعيات وعدم التفريط أو المساومة.

*فخامة الرئيس القائد*:

نعيش هذة الأيام الذكرى التاسعة لانتخاب فخامتكم رئيساً للجمهورية ، نتذكر تلك الانتخابات التي هب فيها شعبنا اليمني إلى صناديق الإقتراع مانحاً صوته لك وكله أمل وتطلع لتحقيق أحلامه المتمثلة في تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الشرعية ، يتطلع اليوم شعبنا وهو يتابع ويراقب أداء فخامتكم ويقيَّم كل الجهود والمواقف التي تبذلها من أجل ذلك الشعب العظيم .

*سيادة الرئيس* :

لا يخفى عليكم اليوم ما يمر به الوطن من شتات وتمزق وعبث وتمرد تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية ، منذ اشهر تشن تلك المليشيا عدوانها البربري على محافظة مأرب بدعم وتوجيه ايراني فاضح ، محاولة إنهاء شرعية فخامتكم واسقاط الدولة التي ترفع صورك وتحتفي باسمك في مؤسساتها ، تقف اليوم مأرب (وحيدةً) رافعة صورة فخامتكم وراية الوطن، علم اليمن الاتحادي المنشود ، ترتفع صورك بكل شموخ واعتزاز رفقة القردعي وعلي عبدالمغني وغيرهم من الثوار المناضلين الأحرار الذين حفروا اسمائهم في صخور الوطن وقلوب أبنائه ، ينتظر الشعب اليمني ويترقب قرارات فخامتكم التي ستغير مجرى الأحداث وتصنع الحلم المنشود لدى كل أبناء الشعب ، وينتظرون منكم المبادرة الفاعلة كما عهدنا من فخامتكم في قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان .

*فخامة الرئيس* :

يناضل اليوم أبطال جيشنا الوطني على امتداد جبهات الوطن ، ويقفون بثبات وكلهم ثقة بأن فخامتكم تقفون معهم وتساندوهم ولن تتركوهم وحيدين في مواجهة مليشيا الشر والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران، يقدمون أرواحهم وهم يرددون النشيد الوطني وحاملين على عاتقهم الوفاء للجمهورية والشرعية التي منحكم إياها شعبنا اليمني العظيم عبر صناديق الإقتراع ، ضاربين عرض الحائط كل وعود واغراءات الإمامة وكهنوتها، رجالاً ونساءً واطفالاً يقفون جميعاً بإجلال واحترام لفخامتكم وللعهد الذي قطعتموه على أنفسكم أمام الشعب بالمحافظة على الجمهورية والثورة والوحدة.

*الأخ الرئيس* :

نحن اليوم على مفترق طرق ، والعدو الحوثي المدعوم ايرانيا، أعلنها صراحة أنها المعركة الأخيرة فإما نكون أو لا نكون .

*فخامة الرئيس* :

إن إتفاق السويد حول محافظة الحديدة على وشك الدخول في عامه الرابع، لكنه لا يزال يراوح مكانه، ولم يحدث أي تقدم على صعيد التطبيق، جراء عرقلته بشكل متعمد من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وسط تواطئ واضح للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، مع الانقلابيين وتجاهل عرقلتهم للاتفاقية والتغطية على إفشالهم لبنود الاتفاقية وعلى رأسها البند المتعلق بمحافظة الحديدة وانسحاب الميليشيات الحوثية الإرهابية من الموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى).

*فخامة الرئيس القائد* :

إن ماتقوم به مليشيات الحوثي الارهابية من هجوم وعدوان إرهابي على محافظة مأرب التي تكتض بالملايين من المدنيين والنازحين، إن هذا التصعيد الحوثي الأرعن الذي يقف خلفه النظام الإرهابي الإيراني في ظل الجهود الدولية الساعية إلى السلام ، يستدعي تدخلاً عاجلاً من فخامتكم لإنقاذ الملايين من أبناء الشعب الذين لازالوا حتى اللحظة ثابتون ثبوت جبال صرواح وهيلان تحت راية الشرعية والجمهورية والوحدة.

*وعليه فإننا نطالب فخامتكم بالآتي*:

1/ سرعة إعلان إلغاء اتفاق السويد الغير مجدي، والذي وفر للمليشيات غطاء لتحركاتهم وإجرامهم وعدوانهم على الشعب اليمني ونهب ثرواته وتسخيرها في حربهم العبثية ضد الشعب اليمني حيث أن إعلان الغاء اتفاق استوكهولم سيشكل ضغطاً وردعاً لتلك المليشيات الإرهابية وستنصاع بعده للسلام المنشود .

2/ دعوتكم لانعقاد مجلس الدفاع الوطني لاتخاذ القرارات اللازمه حيال الوضع الراهن ومن ضمنها صرف مرتبات الجيش الوطني باستمرار، وتوفير كامل مستلزمات المعركة.

3/ إعلان التعبئة العامة واطلاق يد الجيش الوطني للتقدم نحو تحرير صنعاء والحديدة وبقية المحافظات المحتلة من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران .

4/ تحريك كافة الجبهات القتالية وتعزيزها بألوية عسكرية لدحر مليشيات الحوثي واستكمال تحرير اليمن وانقاذ الناس في مناطق سيطرة الحوثي.

5/التدخل العاجل من فخامتكم للإسراع باستكمال تنفيذ بنود القرار الأممي 2216 بالقوة اللازمة والدعم المستمر للجيش الوطني وتوفير كل مايسندهم في معركتهم الحاسمة ضد فلول الإمامة واذيال إيران.

*أخيراً* :

نشد على أياديكم في خيار انحيازكم لقضايا الوطن وإرادة الشعب، على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن وخاصة الاقتصادية منها ومع ذلك تؤدون دوركم الرائد والوطني، ونؤكد لكم بأن كل أبناء الشعب اليمني بمختلف انتمائاتهم يضعون كامل ثقتهم في القيادة السياسية والعسكرية بتحقيق نصر شامل ومؤزر على المشروع الإيراني المتربص بأمن واستقرار ومستقبل البلاد والمنطقة، وأن أشقاءنا في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة الجارة المملكة العربية السعودية لن يدخروا جهدا في دعم وإسناد معركتنا المصيرية المشتركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة المدعومة من إيران، وسيظلون إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في كل المراحل المفصلية التي تمر بها البلاد.

*فخامة الرئيس*:

نجدد العهد لفخامتكم ولشعبنا اليمني العظيم وجيشنا الوطني مثمنين ثباتكم وصمودكم على قضايا شعبكم وأمتكم، وثباتكم على موقفكم الوطني المشرف، وانحيازكم لمصالح الوطن العليا.

المجد للوطن

الشموخ للشعب وقواته المسلحة الخلود للشهداء الأبرار

الحرية للأسرى والمختطفين

الشفاء للجرحى

*صادر عن قيادات السلطات المحلية بالمجلس التنسيقي للمحافظات بتاريخ ١ / مارس / ٢٠٢١م*