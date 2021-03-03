تأثيرات سلبية لحالة عدم استقرار أسعار الصرف واليكم آخر قيمة للدولار والسعودي اليوم

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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تشهد أسعار الصرف في اليمن،عدم استقرار، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وتؤثر حالة عدم الاستقرار هذه سلبا، على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام، بما في ذلك ارتفاع اسعار السلع وزيادة عمولة الحوالات المالية بين المحافظات، التي ترتفع كلما اتسع فارق الصرف بين عدن وصنعاء.

ووصلت نسبة عمولة التحويلات المالية الداخلية بين المحافظات اليمنية، الى اكثر من 50% ،بسبب وجود طبعتين للعملة (جديدة وقديمة) واختلاف قيمتها امام العملات الأخرى.

ولم يستقر الدولار والريال السعودي خلال الفترة الأخيرة، عند مستوى معين، وشهدت سوق العملة ارتفاعا وانخفاضا في قيمة تلك العملات مقابل الريال اليمني، وخاصة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

فيما يلي بنشر مأرب برس آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء 3 مارس/ 2021:

في صنعاء

الدولار

شراء 600

بيع 604

السعودي

شراء 158.40

بيع 158.70

في عدن

الدولار

شراء 882

بيع 886

السعودي

شراء 232

بيع 234