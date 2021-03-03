تأثيرات سلبية لحالة عدم استقرار أسعار الصرف واليكم آخر قيمة للدولار والسعودي اليوم قائد في الجيش الوطني يزف أخبار الانتصارات من تعز ويكشف آخر المستجدات الحوثي يصطدم بعقبتين رئيسيتين في مأرب ويواجه أمر أخطر من ذلك أول رد حوثي على العقوبات الأمريكية الجديدة وحكومة الشرعية تصدر بيان عاجل.. المعارك تشتعل في عدة جبهات والجيش الوطني يعلن عن انتصارات كبيرة وتحرير مناطق واسعة الموت يفجع الفنانة إليسا وتكشف رفضها إصرار المسؤولين في لبنان أول تحرك سعودي في مجلس الأمن الدولي بعد هجمات الأخيرة للمليشيات الحوثية قد تغير من واقع الحرب قرارات أمريكية هامة وطال انتظارها تفرح قيادات المملكة وتغضب المليشيات الإيرانية في اليمن تفاصيل اعترافات صادمة لأسرى المليشيات الحوثية في جبهات مأرب توقيع اتفاق تاريخي وهام بين مصر والسودان
تشهد أسعار الصرف في اليمن،عدم استقرار، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار الأمريكي والريال السعودي.
وتؤثر حالة عدم الاستقرار هذه سلبا، على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام، بما في ذلك ارتفاع اسعار السلع وزيادة عمولة الحوالات المالية بين المحافظات، التي ترتفع كلما اتسع فارق الصرف بين عدن وصنعاء.
ووصلت نسبة عمولة التحويلات المالية الداخلية بين المحافظات اليمنية، الى اكثر من 50% ،بسبب وجود طبعتين للعملة (جديدة وقديمة) واختلاف قيمتها امام العملات الأخرى.
ولم يستقر الدولار والريال السعودي خلال الفترة الأخيرة، عند مستوى معين، وشهدت سوق العملة ارتفاعا وانخفاضا في قيمة تلك العملات مقابل الريال اليمني، وخاصة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
فيما يلي بنشر مأرب برس آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء 3 مارس/ 2021:
في صنعاء
الدولار
شراء 600
بيع 604
السعودي
شراء 158.40
بيع 158.70
في عدن
الدولار
شراء 882
بيع 886
السعودي
شراء 232
بيع 234