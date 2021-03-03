قائد في الجيش الوطني يزف أخبار الانتصارات من تعز ويكشف آخر المستجدات

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة، إثر معارك عنيفة، بجبهتي الأشروح ومقبنة، غربي محافظة تعز.

وأكد القائد العسكري في الجيش الوطني العقيد حميد الخليدي، احتدام المعارك التي ما زالت مستمرة، إثر محاولة للمليشيا للهجوم على مواقع، تم تحريرها يوم أمس لاستعادتها، إلا أن أبطال الجيش أفشلوا الهجوم وكبدوا المليشيا خسائر فادحة.

وأضاف في تصريحات لموقع الجيش، أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة ومتسارعة في هجوم مباغت، تم من خلاله السيطرة على مواقع استراتيجية وتباب حاكمة في عزلة اليمن، مديرية مقبنة.

وأشار إلى أن المليشيا حاولت من خلال كثافة نيرانية لساعات والدفع بأنساق بشرية من عناصرها، إلا أن استبسال قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وكبدتها خسائر بشرية هائلة.

وتمكنت قوات الجيش خلال الساعات الماضية من السيطرة على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي.

وأسفرت المعارك عن مصرع 12 عنصراً حوثياً بينهم قيادي ميداني، وإصابة العشرات وتكبيدهم خسائر كبيرة في المعدات.

في السياق شهدت مواقع الدفاع الجوي غرب المدينة ووادي صالة شرق المدينة اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، أدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية.