تأثيرات سلبية لحالة عدم استقرار أسعار الصرف واليكم آخر قيمة للدولار والسعودي اليوم قائد في الجيش الوطني يزف أخبار الانتصارات من تعز ويكشف آخر المستجدات الحوثي يصطدم بعقبتين رئيسيتين في مأرب ويواجه أمر أخطر من ذلك أول رد حوثي على العقوبات الأمريكية الجديدة وحكومة الشرعية تصدر بيان عاجل.. المعارك تشتعل في عدة جبهات والجيش الوطني يعلن عن انتصارات كبيرة وتحرير مناطق واسعة الموت يفجع الفنانة إليسا وتكشف رفضها إصرار المسؤولين في لبنان أول تحرك سعودي في مجلس الأمن الدولي بعد هجمات الأخيرة للمليشيات الحوثية قد تغير من واقع الحرب قرارات أمريكية هامة وطال انتظارها تفرح قيادات المملكة وتغضب المليشيات الإيرانية في اليمن تفاصيل اعترافات صادمة لأسرى المليشيات الحوثية في جبهات مأرب توقيع اتفاق تاريخي وهام بين مصر والسودان
حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة، إثر معارك عنيفة، بجبهتي الأشروح ومقبنة، غربي محافظة تعز.
وأكد القائد العسكري في الجيش الوطني العقيد حميد الخليدي، احتدام المعارك التي ما زالت مستمرة، إثر محاولة للمليشيا للهجوم على مواقع، تم تحريرها يوم أمس لاستعادتها، إلا أن أبطال الجيش أفشلوا الهجوم وكبدوا المليشيا خسائر فادحة.
وأضاف في تصريحات لموقع الجيش، أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة ومتسارعة في هجوم مباغت، تم من خلاله السيطرة على مواقع استراتيجية وتباب حاكمة في عزلة اليمن، مديرية مقبنة.
وأشار إلى أن المليشيا حاولت من خلال كثافة نيرانية لساعات والدفع بأنساق بشرية من عناصرها، إلا أن استبسال قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وكبدتها خسائر بشرية هائلة.
وتمكنت قوات الجيش خلال الساعات الماضية من السيطرة على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي.
وأسفرت المعارك عن مصرع 12 عنصراً حوثياً بينهم قيادي ميداني، وإصابة العشرات وتكبيدهم خسائر كبيرة في المعدات.
في السياق شهدت مواقع الدفاع الجوي غرب المدينة ووادي صالة شرق المدينة اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، أدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية.