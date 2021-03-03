عاجل.. المعارك تشتعل في عدة جبهات والجيش الوطني يعلن عن انتصارات كبيرة وتحرير مناطق واسعة

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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حققت قوات الجيش الوطني بمحور تعز انتصارات كبيرة خلال الساعات الماضية ،بعد معارك ما تزال مستمرة في عدة جبهات بمحافظة تعز.

حيث واصلت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، تقدمها الميداني لليوم الثاني على التوالي في الجبهة الغربية لمدينة تعز، فيما تتواصل الاشتباكات شرق المدينة.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش حررت صباح اليوم عدة قرى ومواقع استراتيجية في جبهة القوز بالاشروح بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة.

وأضافت أن الجيش حرر جبل هوب العقاب وقرية القاعدة والمدافن وأجزاء كبيرة من قرية حمره" بهجوم خاطف يشنه منذ مساء أمس الثلاثاء في الجبهات الغربية للمدينة للمحافظة، بحسب يمن شباب.

وأوضحت المصادر أن عدد كبير من مليشيات الحوثي قتلوا في المواجهات بينهم قيادي في قرية القاعدة.

في الأثناء تتواصل الاشتباكات في الجبهة الشرقية عند تبتي السلال والجعشة بمديرية صالة.

* انطلاق عملية عسكرية

وبدأت قوات الجيش الوطني، امس الثلاثاء عملية عسكرية في مديرية مقبنة، غربي تعز، وعدد من الجبهات في مديرية صالة، شرقي المدينة.

وقالت مصادر عسكرية إن انفجارات عنيفة شهدتها تلك المناطق بعد أشهر من الهدوء بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي.

وأعلن الجيش، في بيان صحفي، أن المعارك التي دارت في الجبهة الشرقية للمدينة أسفرت عن تحرير عدد من المواقع في مديرية صالة، ومقتل خمسة عشر عنصرا حوثيا، فضلا عن سقوط جرحى.

وفي مديرية مقبنة، شنّت قوات الجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع تمركز الحوثيين، أسفر عن تحرير جبل 'عودين' وتلال الردمة والزوم، إضافة إلى قطع إمدادات الحوثيين المؤدية إلى جبهتي الأشروح، والكدحة'.

وأكد مصدر عسكري أن المعارك مستمرة في جبل رحن الاستراتيجي الواقع في قهبان وتمتد إلى جبهة القوز الأشروح غرب المدينة.

* دعوات لتحريك كافة الجبهات

وتأتي معارك تعز بالتزامن مع معارك عنيفة في اطراف مأرب ومطالبات بتحريك كافة جبهات القتال لتخفيف الضغط على مأرب وارباك الحوثيين.

واشادت تعليقات ناشطين -رصدها مأرب برس- بتحرك القوات في جبهة تعز، وحيوا انتصارات الجيش هناك، مطالبين بتحرك باقي الجبهات ودحر الحوثيين.