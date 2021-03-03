الموت يفجع الفنانة إليسا وتكشف رفضها إصرار المسؤولين في لبنان

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فجع الموت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الثلاثاء، فيما كشفت عن رفضها محاولات مسؤولين في بلادها.

وأعلنت إليسا عن وفاة عمتها جاندارك، موضحة أن السبب هو التقدم في العمر وليس بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

كما أكدت أن المسؤولين في لبنان حاولوا تسجيل وفاة عمتها بأنها (كوفيد-19)، ولكنها رفضت ذلك.

وغردت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " اليوم توفيت عمتي جاندارك، والحمد لله مش "كورونا"، خلص عمرها، لكن كانوا مصرين يسجلوها "كورونا"، لكن لم نقبل بهذا".

وكانت إليسا هاجمت، الجمعة الماضي، وزير الصحة اللبناني وعددا من المسؤولين

وجاء هجوم إليسا على المسؤولين اللبنانيين، عبر تغريدة بحسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان.

‏وكتبت إليسا: "حقيقة انا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا.. لا ثقة".

كما أنه في ثالث حلقات "بودكاست إليسا" عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، أكدت إليسا إنها مصرة على استخدام حقها الكامل في التعبير عن آرائها بحرية تامة، مؤكدة أن "كل زعيم في لبنان ما زال يدعّي أنه يدافع عن جماعته تحت مسمى الدين، باستغلال الشعب المغيب، وبصراحة الخطأ اقترفه الشعب بيده عندما انتخبهم وعانى من ممارستهم السياسية وعاد وانتخبهم من جديد