الموت يفجع الفنانة إليسا وتكشف رفضها إصرار المسؤولين في لبنان أول تحرك سعودي في مجلس الأمن الدولي بعد هجمات الأخيرة للمليشيات الحوثية قد تغير من واقع الحرب قرارات أمريكية هامة وطال انتظارها تفرح قيادات المملكة وتغضب المليشيات الإيرانية في اليمن تفاصيل اعترافات صادمة لأسرى المليشيات الحوثية في جبهات مأرب توقيع اتفاق تاريخي وهام بين مصر والسودان عقوبات أمريكية جديدة تخص قيادات حوثية بارزة تدربت في إيران قرارات أمريكية مفاجئة وتثير القلق على 18دولة منها دول عربية رونالدو ينفرد برقم لم يصل اليه أحد من قبل صحيفة إماراتية تعيّن إسرائيلية ضمن طاقمها تحطم طائرة ركاب سودانية.. حصيلة أولية للضحايا
فجع الموت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الثلاثاء، فيما كشفت عن رفضها محاولات مسؤولين في بلادها.
وأعلنت إليسا عن وفاة عمتها جاندارك، موضحة أن السبب هو التقدم في العمر وليس بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
كما أكدت أن المسؤولين في لبنان حاولوا تسجيل وفاة عمتها بأنها (كوفيد-19)، ولكنها رفضت ذلك.
وغردت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " اليوم توفيت عمتي جاندارك، والحمد لله مش "كورونا"، خلص عمرها، لكن كانوا مصرين يسجلوها "كورونا"، لكن لم نقبل بهذا".
وكانت إليسا هاجمت، الجمعة الماضي، وزير الصحة اللبناني وعددا من المسؤولين
وجاء هجوم إليسا على المسؤولين اللبنانيين، عبر تغريدة بحسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان.
وكتبت إليسا: "حقيقة انا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا.. لا ثقة".
كما أنه في ثالث حلقات "بودكاست إليسا" عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، أكدت إليسا إنها مصرة على استخدام حقها الكامل في التعبير عن آرائها بحرية تامة، مؤكدة أن "كل زعيم في لبنان ما زال يدعّي أنه يدافع عن جماعته تحت مسمى الدين، باستغلال الشعب المغيب، وبصراحة الخطأ اقترفه الشعب بيده عندما انتخبهم وعانى من ممارستهم السياسية وعاد وانتخبهم من جديد