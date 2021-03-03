رونالدو ينفرد برقم لم يصل اليه أحد من قبل

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أحرز كريستيانو رونالدو هدفه 20 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم خلال مباراته 600 في مسابقات الدوري ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على سبيتسيا اليوم الثلاثاء، وتقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط.

وسجل المهاجم البرتغالي الهدف الثالث لفريقه في الدقائق الأخيرة بعد أن هز ألفارو موراتا وفيدريكو كييزا الشباك في وقت سابق من الشوط الثاني ليتقدم فريق المدرب أندريا بيرلو.

رقم لم يصل إليه أحد من قبل وأصبح رونالدو، الذي سدد أيضا في القائم خلال الشوط الأول، أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في آخر 12 موسما في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى.

وتعد مباراة اليوم رقم 600 لرونالدو خلال مباريات الدوري في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سجل 472 هدفا، وفقا لشبكة "أوبتا".

ولعب رونالدو مع ريال مدريد 292 مباراة بالدوري الإسباني، و196 مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، و85 مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي و27 مباراة مع لشبونة منهم مباراتين بدوري الدرجة الثالثة.

رحلة شاقة إلى اللقب العاشر ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة خلف ميلان الذي يملك 52 نقطة، وإنتر ميلان المتصدر برصيد 56 نقطة، قبل أن يلعب الفريقان هذا الأسبوع ضد أودينيزي وبارما على الترتيب.

وما زال أمام يوفنتوس الكثير من العمل إذا أراد تحقيق لقبه العاشر على التوالي في الدوري.

وأبلغ موراتا شبكة سكاي إيطاليا، "إذا لم نفز في نهاية الموسم سنهنئ البطل، لكن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا على أرض الملعب أولا حتى يقولوا لنا لا يوجد نقاط متبقية نلعب عليها".

وتعثر فريق بيرلو بتعادله مع مضيفه فيرونا يوم السبت الماضي، وكان يدرك أن لا يوجد مجال لإهدار المزيد من النقاط بعد تأخره بعشر نقاط خلف إنتر المتصدر.

لكن يوفنتوس فقد المدافع ماتيس دي ليخت بعد إصابته أثناء الإحماء، وواجه صعوبات في بداية المباراة، وكانت أقرب فرصة أتيحت له عندما انطلق رونالدو داخل منطقة الجزاء وسدد في القائم.

وكان قرار إشراك موراتا وفيدريكو برنارديسكي قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء حاسما، ومرر الجناح إلى المهاجم الإسباني ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ ديسمبر كانون الأول بعد 60 ثانية من نزوله الملعب.

وساهم برنارديسكي في الهدف الثاني عندما مرر إلى كييزا داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك من المتابعة بعدما أنقذ الحارس إيفان بروفيدل محاولته الأولى.

وانطلق رونالدو بعد ذلك ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 ويحسم انتصار يوفنتوس، رغم أن سبيتسيا أهدر فرصة تسجيل هدف شرفي عندما أنقذ الحارس فويتشيخ شتينسني ركلة جزاء نفذها أندريه جالابينوف في آخر لعبة بالمباراة