صحيفة إماراتية تعيّن إسرائيلية ضمن طاقمها تحطم طائرة ركاب سودانية.. حصيلة أولية للضحايا إسرائيل تتوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن إيران زعيم خليجي يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة الإعلان عن هزيمة مؤلمة ومهينة «للحوثيين» بـ«تعـز»..قائد عسكري يروي تفاصيل الانتصارات مباحثات قطرية أمريكية حول تطورات أزمة اليمن المبعوث الدولي يستغيث بالنساء لإنقاذه بعد فشله في كل ملفات اليمن داخليا وخارجيا الأمير هاري يكشف الأسباب الحقيقية لابتعاده عن بريطانيا حزب الإصلاح: إيران لا تقاتل في اليمن من أجل كهوف مران وهي ضد الانفصال لهذه الأسباب أمير سعودي ينتقد متحدثة البيت الأبيض بسبب "زلة لسان"
أفادت قناة روسيا اليوم الثلاثاء، بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان.
وتحطمت الطائرة التجارية في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا.
ونقلت "الأناضول" النسخة الإنجليزية، عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: "نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان".
ولفت كويو إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن.