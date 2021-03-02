الإعلان عن هزيمة مؤلمة ومهينة «للحوثيين» بـ«تعـز»..قائد عسكري يروي تفاصيل الانتصارات

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفذ أبطال الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، هجوماً على مواقع المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في الجبهتين الغربية والشرقية للمحافظة.

ونقل موقع"سبتمبرنت"عن ناطق محور تعز العقيد عبدالباسط البحر إن قوات الجيش شنت اليوم هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الحوثية في جبهة مقبنة غربي المحافظة وفي الجبهة الشرقية للمدينة عاصمة المحافظة.

وأوضح أن قوات اللواء 145 مشاة في مقبنة تمكنت من تحرير جبل عودين، وتباب الردمة، وتبة الزوم، و قطع خط إمداد المليشيا المؤدي إلى جبهة الكدحة.

وفي الجبهة الشرقية للمدينة أكد البحر أن قوات اللواء 22ميكا استعادت مواقع في وادي صالة بعد هجوم مباغت.. مشيرا إلى أن التقدم في الجبهتين الشرقية والغربية ما يزال مستمرا.

وأشار الى أن خسائر المليشيا 5 قتلى وعشرات الجرحى وإعطاب رشاش 14:5 وإحراق عربة للمليشيا الإرهابية.

وفي جبهة حيفان جنوبي المحافظة، استعادت قوات الجيش، مواقع كانت تسيطر عليها المليشيا الحوثية وألحقت بصفوفها خسائر كبيرة.

وقال البحر إن العملية العسكرية في المحافظة تأتي في إطار سعي الجيش الوطني إلى استكمال تحرير محافظة تعز من تحت قبضة مليشيا إيران الإرهابية وكسر الحصار الجائر وفتح منافذ العبور إلى المدينة.