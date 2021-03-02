مباحثات قطرية أمريكية حول تطورات أزمة اليمن

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث نائب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء 3 مارس/آذار، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، تطورات الأوضاع في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الدوحة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة، لا سيما في اليمن، بحسب المصدر.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية القطري على أن "السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين"، مشددا على موقف بلاده الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه، دون تفاصيل أخرى.

وفي 22 فبراير /شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ليندر كينغ بدأ زيارة إلى دول الخليج تستمر 10 أيام، يبحث فيها سبل حل أزمة اليمن.

وخلال جولته عقد المبعوث الأمريكي مباحثات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين في الرياض، إضافة إلى مباحثاته في مسقط مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

ومنذ 7 فبراير الماضي، صعد الحوثيون من هجماتهم في محافظة مأرب للسيطرة عليها كونها أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.

كما صعدت جماعة الحوثي خلال الأسابيع الماضية من هجماتها ضد السعودية، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمقذوفات.