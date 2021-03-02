مباحثات قطرية أمريكية حول تطورات أزمة اليمن المبعوث الدولي يستغيث بالنساء لإنقاذه بعد فشله في كل ملفات اليمن داخليا وخارجيا الأمير هاري يكشف الأسباب الحقيقية لابتعاده عن بريطانيا حزب الإصلاح: إيران لا تقاتل في اليمن من أجل كهوف مران وهي ضد الانفصال لهذه الأسباب أمير سعودي ينتقد متحدثة البيت الأبيض بسبب "زلة لسان" الفنانة الإماراتية أحلام تتقدم بطلب خاص إلى عقيلة سلطان عمان هبوط مخيف للعملة اللبنانية ولمستوى غير مسبوق منع عرس في مزرعة وسجن العريس لأسبوع بسبب طقوس زفافة المخالفة في الاردن إسرائيل تتوعد بايدن وتحذره من هذه الخطوة مع ايران رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يحذر من استمرار انهيار الريال اليمني
بحث نائب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء 3 مارس/آذار، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، تطورات الأوضاع في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الدوحة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة، لا سيما في اليمن، بحسب المصدر.
وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية القطري على أن "السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين"، مشددا على موقف بلاده الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه، دون تفاصيل أخرى.
وفي 22 فبراير /شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ليندر كينغ بدأ زيارة إلى دول الخليج تستمر 10 أيام، يبحث فيها سبل حل أزمة اليمن.
وخلال جولته عقد المبعوث الأمريكي مباحثات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين في الرياض، إضافة إلى مباحثاته في مسقط مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.
ومنذ 7 فبراير الماضي، صعد الحوثيون من هجماتهم في محافظة مأرب للسيطرة عليها كونها أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.
كما صعدت جماعة الحوثي خلال الأسابيع الماضية من هجماتها ضد السعودية، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمقذوفات.