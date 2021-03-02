المبعوث الدولي يستغيث بالنساء لإنقاذه بعد فشله في كل ملفات اليمن داخليا وخارجيا

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مارتين غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن، إن النساء يعملن بلا كلل لبناء سلام دائم في اليمن، مضيفا: "لكنهن يعانين من نقص التمويل والحماية.

جاء ذلك في عدة تدوينات نشرته الصفحة الرسمية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

وقالت إن غريفيث "أطلع فريق الخبراء غير الرسمي المعني بشؤون المرأة والسلام والأمن لدى مجلس الأمن، بأن إدماج النوع الاجتماعي جزء لا يتجزأ من جهود السلام في اليمن".

وتابع: "تعزيز دور المرأة اليمنية أمر أساسي لإعطاء العملية السياسية شكلها الصحيح".

وقال غريفيث: "نواصل تشجيع أطراف النزاع في اليمن على إشراك النساء في وفودهم وضمان مشاركتهن الفاعلة في عملية السلام".

واقترح غريفيث وجود مقاعد إضافية للنساء وغير قابلة للتحويل في محادثات السلام، مؤكدا أن النساء "تعمل بلا كلل للحد من العنف وبناء سلام دائم".

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن: "تقوم المجموعات النسائية بهذا العمل وهي تعاني من نقص في التمويل والحماية من التهديد".

وتابع: "يسعى مكتبي باستمرار إلى جعل إدماج المرأة هو المعيار على مستويات متعددة".