مباحثات قطرية أمريكية حول تطورات أزمة اليمن المبعوث الدولي يستغيث بالنساء لإنقاذه بعد فشله في كل ملفات اليمن داخليا وخارجيا الأمير هاري يكشف الأسباب الحقيقية لابتعاده عن بريطانيا حزب الإصلاح: إيران لا تقاتل في اليمن من أجل كهوف مران وهي ضد الانفصال لهذه الأسباب أمير سعودي ينتقد متحدثة البيت الأبيض بسبب "زلة لسان" الفنانة الإماراتية أحلام تتقدم بطلب خاص إلى عقيلة سلطان عمان هبوط مخيف للعملة اللبنانية ولمستوى غير مسبوق منع عرس في مزرعة وسجن العريس لأسبوع بسبب طقوس زفافة المخالفة في الاردن إسرائيل تتوعد بايدن وتحذره من هذه الخطوة مع ايران رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يحذر من استمرار انهيار الريال اليمني
كشف الأمير هاري السبب الحقيقي الذي دفعه للتنازل عن دوره في العائلة البريطانية المالكة والرحيل إلي الولايات المتحدة مع زوجته الممثلة السابقة ميجان ماركل .
و قال خلال المقابلة التي أجراها مع المذيعة " أوبرا وينفري " :" خوفي الأكبر كان أن يعيد التاريخ نفسه"، في إشارة إلى ما حدث مع والدته الأميرة ديانا التي توفيت عن عمر ناهز 36 عاما، في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال محاولتها الهروب من مصوري "الباباراتزي ، لافتا إلي أنه يشعر بالراحة والسعادة وهو يجلس إلي جوار زوجته ولكنه لا يستطيع التخيل كيف كان الوضع بالنسبة لوالدته الأميرة ديانا وهي وحدها " .
جدير بالذكر أن بعض المصادر ذكرت لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك بعض القلق في القصر الملكي بسبب أن هاري أشار إلي الأميرة ديانا التي توفت عام 1997 في حادث سيارة في باريس مع شريكها دودي فايد .