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انتقد أمير سعودي، المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، لـ"زلة لسان" وقعت بها، خلال تعليقها على تقرير المخابرات الأمريكية المتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وفي صفحته عبر "تويتر"، نشر الأمير طلال محمد العبد الله الفيصل (والده حفيد الملك فيصل)، فيديو لجين ساكي، تقول فيه: "القوات الثورية في السعودية".
وعلق الأمير طلال: "الحرس الثوري في إيران، وتتساءلون لماذا الأمريكيون لا يمكنهم الحصول على الحقائق صحيحة حول الشرق الأوسط".
وكانت ساكي دافعت في مؤتمرها الصحفي عن تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي تحدث عن تورط محمد بن سلمان شخصيا باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.