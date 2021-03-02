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الفنانة الإماراتية أحلام تتقدم بطلب خاص إلى عقيلة سلطان عمان

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تقدمت الفنانة الإماراتية أحلام، بطلب إلى زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبدالله البوسعيدية بعد أن تلقت تهنئة منها على طرح أحدث ألبوماتها الغنائية.

وعبرت أحلام لزوجة سلطان عمان، من خلال حسابها على موقع "تويتر" عن رغبتها في الغناء أمامها في يوم المرأة العمانية، الذي يصادف يوم 16 أكتوبر.

وكتبت أحلام في التغريدة "أتمنى هذا التشريف أن أغني أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، رعاها الله، في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان الفخر".

وتأتي رغبة أحلام بعدما كشفت أنها تلقت تهنئة من زوجة سلطان عمان بمناسبة إطلاق ألبومها الغنائي الجديد "فدوة عيونك".

واعتبرت المطربة الإماراتية أن تهنئة زوجة سلطان عمان لها هو "تشريف ووسام على صدرها"، وتابعت أن "الخطاب الرسمي الذي تلقته منها وتتضمن تهنئتها على الألبوم وسم في القلب، الذي سيظل مديوناً لها طوال العمر ... شكرا من القلب".

 
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