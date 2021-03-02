منع عرس في مزرعة وسجن العريس لأسبوع بسبب طقوس زفافة المخالفة في الاردن

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اعلنت مديرية الامن العام الاردنية ان المدعي العام أوقف عريسا جديدا في السجن بمدينة الزرقاء لمدة اسبوع قبل اتمام طقوس زفافه بتهمة مخالفة أوامر الدفاع .
وحسب بيان لمديرية الامن العام جرى توديع العريس في السجن فعلا بعد ضبطه خلال الحملات الأمنية لمراقبة تنفيذ أوامر الدفاع وانهاء التجمع الذي أقامه بهدف الزفاف داخل احدى المزارع .
وكانت السلطات قد داهمت العرس في مزرعة خاصة بحضور نحو 300 شخصا علما بان تجمع اكثر من 20 شخصا محظور بموجب القانون .
وحررت مخالفات جماعية لأول مرة في الأردن وانهيت مراسم الزفاف غير المحظور بواسطة الأجهزة الأمنية وتم القاء القبض على العريس .