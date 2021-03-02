منع عرس في مزرعة وسجن العريس لأسبوع بسبب طقوس زفافة المخالفة في الاردن

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 290

اعلنت مديرية الامن العام الاردنية ان المدعي العام أوقف عريسا جديدا في السجن بمدينة الزرقاء لمدة اسبوع قبل اتمام طقوس زفافه بتهمة مخالفة أوامر الدفاع .

وحسب بيان لمديرية الامن العام جرى توديع العريس في السجن فعلا بعد ضبطه خلال الحملات الأمنية لمراقبة تنفيذ أوامر الدفاع وانهاء التجمع الذي أقامه بهدف الزفاف داخل احدى المزارع .

وكانت السلطات قد داهمت العرس في مزرعة خاصة بحضور نحو 300 شخصا علما بان تجمع اكثر من 20 شخصا محظور بموجب القانون .

وحررت مخالفات جماعية لأول مرة في الأردن وانهيت مراسم الزفاف غير المحظور بواسطة الأجهزة الأمنية وتم القاء القبض على العريس .