عاجل: بيان يمني رسمي يكشف هوية ضابط إماراتي يدير عمليات الفوضى والاغتيالات.. اعترافات بمخططات ”خطيرة“

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اتهمت السلطات الأمنية بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، الثلاثاء 3 مارس/آذار، ضابطا إماراتيا بإدارة عمليات الاغتيالات والفوضى بالمحافظة.

وقال بيان صادر عن قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، إن "عددا من المتهمين (تم القبض عليهم سابقا)، كشفوا عن الشخصية التي تدير عمليات الفوضى واستهداف أفراد الجيش والأمن، وعمليات اغتيال بالمحافظة".

وأوضح أن "المتهمين اعترفوا بإدارة ملف الفوضى وعمليات التمويل من قبل ضابط إماراتي يدعى أبو محمد، يقوم بالإشراف والمتابعة لأعضاء الخلايا وتزويدهم بالمبالغ المالية لتنفيذ الأعمال التخريبية في المحافظة".

وأشار إلى أن "المتهمين كشفوا تفاصيل مخططات استهداف مواقع عسكرية وتنفيذ اغتيالات لقيادات في الشرعية بالمحافظة وتجنيد أفراد داخل الوحدات العسكرية لإثارة الفوضى".

كما كشف المتهمون عن "أعضاء خلية مكلفة بزراعة الألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى تلقيهم مبالغ مالية مقابلة كل عملية يقومون بها"، وفق البيان.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل عن الضابط الإماراتي أو مكان تواجده، فيما لم يصدر تعقيب من قبل أبوظبي التي سبق أن أكدت حرصها على استقرار وأمن اليمن.

وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، فيما تنفي أبوظبي مثل هذه الاتهامات.

وتشارك الإمارات بصورة رئيسية في التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يواجه الحوثيين، دعما للقوات الحكومية منذ مارس/آذار 2015م.