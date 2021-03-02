الأحوال المدنية تحدد للسعوديات خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، أنه لا يشترط لون محدد للحجاب لدى الإناث عند اعتماد الصورة في بطاقة الهوية الوطنية.
وتفاعلت الأحوال المدنية مع تساؤل حول إمكانية ارتداء الحجاب الملون، بدلا عن اللون الأسود الدارج، لتؤكد في إجابتها على ذلك بأنه «لا يُشترط لون»، مضيفة أنه «يلزم للصورة أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية»، كما أنه يشترط أن تكون الصورة «خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق»
يذكر أن الأحوال المدنية السعودية حددت خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات، إذ تشدد هذه الضوابط على أن تكون الصورة بخلفية بيضاء، وأن لا يتم ارتداء النظارات أو وضع العدسات، وأن تكون حديثة وملونة، إضافة إلى إلزامية تغطية شعر الرأس بالحجاب، كما أنه يُسمح للمواطنات بوضع زينة خفيفة.