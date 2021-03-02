عاجل: أمريكا تفرض عقوبات على 2 من قيادات الحوثيين وتدرجهما في قوائم الارهاب

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء 3 مارس/آذار، فرض عقوبات على اثنين من قادة جماعة الحوثي الانقلابية.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنها "أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الحوثية".

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان: " تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية.. أن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في فبراير الماضي، إلغاء الولايات المتحدة قرار تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا أجنبيا، مع ابقاء زعيم الجماعة وشقيقه عبدالخالق، والقائد العسكري يحيى أبو الحاكم في قوائم الارهاب.

وأكد بلينكن في بيان حينها، أن القرار يأتي "اعترافا بالوضع الإنساني القاسي" في اليمن، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصغت إلى تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وأعضاء الكونغرس بشأن تأثير قرار تصنيف الحوثيين على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمن.