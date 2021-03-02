آخر الاخبار

عاجل: بيان يمني رسمي يكشف هوية ضابط إماراتي يدير عمليات الفوضى والاغتيالات.. اعترافات بمخططات ”خطيرة“ الأحوال المدنية تحدد للسعوديات خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية عاجل: أمريكا تفرض عقوبات على 2 من قيادات الحوثيين وتدرجهما في قوائم الارهاب سنغافورة تفاجئ العالم بسلاح جوي مسير أسرع من الصوت (صور) سقطرى.. الكشف عن تحركات إماراتية لإقامة لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في جزيرة ”درسة“ وباخرة أسلحة تصل الأرخبيل هي الثانية خلال اسبوع بيان من السفارة الأمريكية لدى الرياض بعد سقوط ضحايا مدنيين في المملكة تعرف على الأعمال التي تمنع جورجينا صديقها رونالدو عن القيام بها؟ اقلها 25 ألف دولار.. تعرف على ترتيب الدول من الأكثر الى الأقل تبرعا لليمن في مؤتمر المانحين الأخير خطوات أمريكية إضافية لمعاقبة قادة الحوثيين إصابة مقيمين يمنيين في السعودية بهجوم حوثي وواشنطن تدين

بيان من السفارة الأمريكية لدى الرياض بعد سقوط ضحايا مدنيين في المملكة

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 489

 

دانت السفارة الأمريكية لدى السعودية، الهجوم الذي شنه الحوثيون على منطقة جازان الليلة الماضية، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الرياض في "تويتر": "تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".

وأضافت: "نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن أمس، عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون تجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بجنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، تأكيده أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف تم إطلاقه من من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة.

وأضاف أن سقوط المقذوف في أحد الشوارع العامة، أسفر عن إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين سعوديين واثنان من الجنسية اليمنية، بجروح متوسطة نتيجة تطاير الشظايا.

 
إقراء أيضاً
قرار سعودي تضمن شرطا جديدا للراغبين في الحج هذا العام
ضاحي خلفان يشن هجوماً واسعاً على الرئيس الأمريكي بايدن ويصف الإيرانيين بالأذكيا
انفجار الوضع عسكرياً وقصف مدفعي متبادل هو الأعنف في تاريخ البلاد والجيش السودا
إيران ترفض التفاوض حول الاتفاق النووي.. ما هي الخيارات أمام الإدارة الأمريكية؟
سي إن إن:واشنطن تحذف 3 أسماء من قائمة المتهمين بـ«قتل خاشقجي».. من هم؟
هكذا يمكنك الحصول على جواز سفر كورونا العالمي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس