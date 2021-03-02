بيان من السفارة الأمريكية لدى الرياض بعد سقوط ضحايا مدنيين في المملكة

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دانت السفارة الأمريكية لدى السعودية، الهجوم الذي شنه الحوثيون على منطقة جازان الليلة الماضية، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين.
وقالت السفارة الأمريكية لدى الرياض في "تويتر": "تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".
وأضافت: "نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".
وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن أمس، عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون تجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بجنوب السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، تأكيده أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف تم إطلاقه من من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة.
وأضاف أن سقوط المقذوف في أحد الشوارع العامة، أسفر عن إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين سعوديين واثنان من الجنسية اليمنية، بجروح متوسطة نتيجة تطاير الشظايا.