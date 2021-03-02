خطوات أمريكية إضافية لمعاقبة قادة الحوثيين

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن.

وأكد برايس بأن سلوك قادة جماعة الحوثي يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في اليمن تكتسب قوة دفع بفضل تعاون السعودية.

وكانت واشنطن قد الغت قرار ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترمب بتصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية ،لكنها ابقت اسماء قيادات حوثي في قائمة الارهابيين.

وامس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الالتزام مجدداً بدعم السعودية كشريك استراتيجي، لافتة إلى أن العلاقات العسكرية الأميركية السعودية في تقدم.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، للصحافيين أن "السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولدينا التزامات تجاهها".

وسبق ان ادانت الولايات المتحدة، بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية، مؤكدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن "هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره".

كما أضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.

إلى ذلك، دعت الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات المشينة، موضحة أن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ لتحقيق السلام في اليمن.