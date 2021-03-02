إصابة مقيمين يمنيين في السعودية بهجوم حوثي وواشنطن تدين

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة جازان جنوب غربي السعودية، وأسفر عن سقوط إصابات.

وقالت سفارة واشنطن لدى الرياض، عبر حسابها على "تويتر"، إنها "تدين الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية (مساء الإثنين)، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".

وأضافت: "نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".

وفجر اليوم، أعلنت السعودية، إصابة 5 مدنيين جراء سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثي على منطقة جازان، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأفادت الوكالة، بسقوط مقذوف عسكري في أحد الشوارع العامة بقرية حدودية؛ ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح متوسطة، 3 منهم سعوديون، واثنان من الجنسية اليمنية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.