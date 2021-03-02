مسؤول قطري يكشف إجمالي ما قدمته بلاده لليمن خلال 7 سنوات

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مسؤول قطري، إن إجمالي ما قدمته بلاده كدعم إنمائي لليمن من مساعدات من الفترة 2013 إلى 2020 بلغ ما يقارب 195 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مداخلة دولة قطر أمام "الحدث الرفيع المستوى الافتراضي لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن" (مؤتمر افتراضي) والتي ألقاها، سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

والحدث المشار إليه، عبارة عن مؤتمر افتراضي عقدته حكومتا السويد وسويسرا، الإثنين، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وشاركت فيه العديد من الدول والمؤسسات المانحة لجمع التبرعات المالية المطلوبة لتمويل خطة الاستجابة الأممية للأوضاع الإنسانية في اليمن العام الحالي.

وفي بيان الإثنين، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نتائج هذا المؤتمر "مخيبة للآمال"، إذ بلغ إجمالي التعهدات المعلنة حوالي 1.7 مليار دولار فقط.

وأكد المريخي على "استمرار الدوحة في تقديم الدعم للشعب اليمني لمساعدته على تجاوز الصعوبات الإنسانية التي تُثقِل كاهله".

وشدد على "أهمية السعي لإنهاء الأزمة من خلال التفاوض بين اليمنيين".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وامس الإثنين، عقدت حكومتا السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمرا افتراضيا شارك فيه العديد من الدول والمؤسسات المانحة لجمع التبرعات المالية المطلوبة لتمويل خطة الاستجابة الأممية للأوضاع الإنسانية في اليمن العام الحالي.

ووفق البيان، قال الأمين العام إن "نتائج مؤتمر التعهدات اليوم بشأن اليمن مخيبة للآمال، حيث بلغ إجمالي التعهدات المعلنة حوالي 1.7 مليار دولار، وهذا المبلغ أقل مما تلقيناه من خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020، وأقل بمليار دولار عما تم التعهد به في المؤتمر الذي عقدناه في 2019".