قرار سعودي تضمن شرطا جديدا للراغبين في الحج هذا العام

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الإثنين، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا شرطا رئيسيا لأداء فريضة الحج هذا العام.

جاء ذلك في تعميم (قرار) وزاري نشرته صحيفة عكاظ السعودية، وذلك قبل أشهر من حلول موسم الحج، دون أن يوضح الربيعة، عدد الحجاج الذين ستستقبلهم المملكة هذا العام، وهل سيكون العدد محدودا من الداخل مثل 2020، أم سيشهد مشاركة أوسع.

وقال الربيعة مخاطبا وزارته: اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ أنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج.