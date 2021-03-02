مسؤول قطري يكشف إجمالي ما قدمته بلاده لليمن خلال 7 سنوات قرار سعودي تضمن شرطا جديدا للراغبين في الحج هذا العام الصحة العالمية تحذر: هذا العقار لا يجب استخدامه لعلاج كورونا قرار حوثي جديد يتضرر منه التجار والموطنين «وثيقة» فشل وساطة أرسلها الحوثي الى مأرب ومصادرنا تكشف السبب والمهمة التي جاءت من أجلها البخيتي سفاح الحوثي وأداة الملالي الإرهابية غوغل تفاجئ مستخدمي هواتف آيفون بهذا الإجراء ضاحي خلفان يشن هجوماً واسعاً على الرئيس الأمريكي بايدن ويصف الإيرانيين بالأذكياء طريقة بسيطة وسهلة في كيفية إنقاذ حياة شخص من نوبة حساسية ومفاجئة الجيش الوطني يستنزف الحوثي في صحاري مأرب وميدان السبعين يعج بجثث المليشيات
أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الإثنين، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا شرطا رئيسيا لأداء فريضة الحج هذا العام.
جاء ذلك في تعميم (قرار) وزاري نشرته صحيفة عكاظ السعودية، وذلك قبل أشهر من حلول موسم الحج، دون أن يوضح الربيعة، عدد الحجاج الذين ستستقبلهم المملكة هذا العام، وهل سيكون العدد محدودا من الداخل مثل 2020، أم سيشهد مشاركة أوسع.
وقال الربيعة مخاطبا وزارته: اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ أنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج.