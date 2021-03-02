قرار حوثي جديد يتضرر منه التجار والموطنين «وثيقة»

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقرت مليشيات الحوثي رفع نسبة الجمارك على السلع والبضائع القادمة من میناء العاصمة المؤقتة عدن الى 50%.

وستفرض هذه الرسوم على كافة السلع المستوردة، بنسبة 50 % بدلا عن 30 % ،وفق تعمیم صادر عن جمرك جبل رأس، في محافظة الحدیدة، الخاضع لإدارة ملیشیا الحوثي.

واستثنى التعمیم أربعة عشر سلعة من بینھا الدقیق والسكر والأدوية، وبعض السلع الأخرى.

وسيكون للقرار انعكاسات اقتصادية سلبية على التجار والمواطنين،ويأتي في سیاق حرب الجبایات التي تفرضھا ملیشیا على المواطنین والتجار في مناطق سيطرتها.

وبدأ العمل بهذا القرار من يوم امس الاثنين الأول من مارس الجاري.