فشل وساطة أرسلها الحوثي الى مأرب ومصادرنا تكشف السبب وتفاصيل ماحدث

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر محلية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) أن مليشيات الحوثي ارسلت وساطة لانتشال جثث قتلاها المترامية في جبال البلق، جبهة صرواح غرب المحافظة.

وذكرت المصادر لـ مأرب برس ان وساطة ضمت شخصيات قبلية من محافظة عمران، وصلت صرواح لاخراج جثث قتلى الحوثيين الذين لقوا مصرعهم في معارك هي الأعنف شهدتها البلق يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وفشلت مهمة هذه الوساطة بعد ان تفاجئ جانب القوات الحكومية بطلبها اخراج جثث معينة فقط،وفق المصادر.

المصادر اوضحت ان طلب الوساطة الحوثية، قوبل بالرفض، تعامل جماعة الحوثي، بعنصرية حتى مع قتلاها من المغرر بهم، وطلبها انتشال بعض الجثث لأسماء محددة ،دون غيرها.

وكشفت المصادر ان الحوثيين طلبوا انتشال 8 جثث فقط ،من بين اكثر من 200 جثة.

ورجحت مصادرنا أن من بين قتلى الحوثيين في صرواح، أجانب يعتقد انهم ايرانيين ،وبعض القيادات الحوثية التي تعتبرهم جماعة الحوثي من سلالتها(يطلق عليهم قناديل) وجاءت لغرض اخذ جثثهم وترك جثث عناصرها ،من ابناء القبائل والمواطنين البسطاء المغرر بهم.

وكان ناشطون اطلقوا نداء عاجل للصليب الاحمر طالبوه بسرعة انتشال عشرات الجثث (اكثر من 200 جثة) .

وقالوا ان تلك الجثث لعناصر حوثية حاولت التسلل الى جبال البلق في المعارك الأخيرة.

وتمكنت القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل من افشال محاولات التقدم للحوثيين في جبال البلق الاستراتيجية غربي صرواح ،حيث تطل هذه السلسلة الجبلية على سد مأرب.