الجيش الوطني يستنزف الحوثي في صحاري مأرب وميدان السبعين يعج بجثث المليشيات

الثلاثاء 02 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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نجح الجيش الوطني اليمني اليوم ، في كسر هجوم شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على القرى المدنية في جبهة الكسارة غربي محافظة مارب، مؤكداً تكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله: إن أبطال الجيش الوطني تعاملوا مع مجاميع حوثية أثناء مهاجمتها أحد المواقع العسكرية في جبهة الكسارة وقتل 35 مهاجماً وجرح آخرون فيما لاذ البقية بالفرار.

وأفاد المصدر بأن مدفعية قوات الجيش الوطني دمّرت مدرعة وعددا من الأطقم الحوثية. فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية دبابتين ومدرعة و3 أطقم أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وشيعت المليشيا الحوثية اليوم عشرات القتلى في شارع ميدان السبعين في أكبر عملية تشييع تشهدها صنعاء منذ انطلاق الحرب في اليمن، ووفقاً لمراقبين عسكريين فإن المليشيا تتكبد خسائر فادحة يوميا وهناك أفواج تمت تصفيتها بنيران الجيش الوطني.

وأكد المراقبون أن الجيش استخدم أسلحة حديثة للمرة الأولى في مأرب منها مضادة للدروع وهو ما فاجأ المليشيا وكبدها خسائر كبيرة وأصابها بحالة من الهستيريا