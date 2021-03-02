الجيش الوطني يستنزف الحوثي في صحاري مأرب وميدان السبعين يعج بجثث المليشيات وزير الإعلام :التصريحات الإيرانية الأخيرة تكشف الأبعاد الحقيقية لمعركة مأرب انفجار الوضع عسكرياً وقصف مدفعي متبادل هو الأعنف في تاريخ البلاد والجيش السوداني يعلن عن انتصارات جديدة زيارة بلا داعٍ وقنبلة صافر الموقوتة قيد الانفجار والحكومة الشرعية تكشف الخطورة المليشيات الحوثية تعلن استهداف المملكة بصاروخ باليستي والدفاع المدني يكشف التفاصيل زيدان يصدر تصريحات نارية حول نتائج المباريات الأخيرة ويحمل نفسة الفشل الكلي الأمين العام للأمم المتحدة يكشف عن خيبة أملة من نتائج مؤتمر المانحين لليمن تفائل بسقوط مأرب.. زعيم «الانفصاليين» يعترف رسمياً بعمالته «للحوثيين» ويتحدث عن إجراء محادثات مباشرة بين مجلسة والمليشيات الشيخ عائض القرني يرد على تقرير الاستخبارات الامريكية بخص بن سلمان وخاشقجي الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث عن الهدف الخفي وراء التصعيد «الحـوثي» على «مـأرب»
نجح الجيش الوطني اليمني اليوم ، في كسر هجوم شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على القرى المدنية في جبهة الكسارة غربي محافظة مارب، مؤكداً تكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله: إن أبطال الجيش الوطني تعاملوا مع مجاميع حوثية أثناء مهاجمتها أحد المواقع العسكرية في جبهة الكسارة وقتل 35 مهاجماً وجرح آخرون فيما لاذ البقية بالفرار.
وأفاد المصدر بأن مدفعية قوات الجيش الوطني دمّرت مدرعة وعددا من الأطقم الحوثية. فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية دبابتين ومدرعة و3 أطقم أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة ومصرع جميع من كانوا على متنها.
وشيعت المليشيا الحوثية اليوم عشرات القتلى في شارع ميدان السبعين في أكبر عملية تشييع تشهدها صنعاء منذ انطلاق الحرب في اليمن، ووفقاً لمراقبين عسكريين فإن المليشيا تتكبد خسائر فادحة يوميا وهناك أفواج تمت تصفيتها بنيران الجيش الوطني.
وأكد المراقبون أن الجيش استخدم أسلحة حديثة للمرة الأولى في مأرب منها مضادة للدروع وهو ما فاجأ المليشيا وكبدها خسائر كبيرة وأصابها بحالة من الهستيريا