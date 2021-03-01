تفائل بسقوط مأرب.. زعيم «الانفصاليين» يعترف رسمياً بعمالته «للحوثيين» ويتحدث عن إجراء محادثات مباشرة بين مجلسة والمليشيات

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال زعيم الانفصاليين في اليمن رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اليوم الاثنين بانه في حال سقطت مأرب بيد حلفائه السريين الحوثيين سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين مجلسة الانفصالي والمليشيات الحوثية.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة الجارديان أوضح المدعو الزبيدي: بأن الهجوم الحالي للحوثيين على محافظة مأرب الغنية بالنفط سيغير المشهد السياسي من خلال حرمان حكومة هادي من آخر أراضيها الكبيرة المتبقية في شمال اليمن"

وعن مكاسب المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا في حال تمكن الحوثيين من أسقاط مأرب تحدث الزبيدي: بأن ذلك يسرّع العملية نحو ما اسماها المحادثات الدولية بين الشمال والجنوب.

كما تفائل الزبيدي بنجاح العدوان الحوثي على مأرب معتبرا ذلك بانه قد يؤدي الى وضع يسيطر فيه المجلس الانتقالي على الجنوب ويسيطر الحوثيين على الشمال.

حديث الزبيدي اليوم وتفائله بسقوط مأرب بيد الحوثيين زاد المشهد وضوحًا بين الاهداف الخفية لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ومليشيات الحوثي اذ عملا لأجل الوصول إلى هذه اللحظة المنتظرة التي يعتبر فيها الانفصال بات أمرا واقعا ومشهودا على الأرض ليحصل الطرفان على الهدف الأكبر والأهم لمليشيات الانتقالي الجنوبي بالسيطرة على المحافظات الجنوبية كاملة والبقاء عند حدود الشمال مع ترك المحافظات الشمالية لرفقائهم المليشيات الحوثية في تحكمها التام بالشمال.