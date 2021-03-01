تفائل بسقوط مأرب.. زعيم «الانفصاليين» يعترف رسمياً بعمالته «للحوثيين» ويتحدث عن إجراء محادثات مباشرة بين مجلسة والمليشيات الشيخ عائض القرني يرد على تقرير الاستخبارات الامريكية بخص بن سلمان وخاشقجي الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث عن الهدف الخفي وراء التصعيد «الحـوثي» على «مـأرب» إيران ترفض التفاوض حول الاتفاق النووي.. ما هي الخيارات أمام الإدارة الأمريكية؟ سي إن إن:واشنطن تحذف 3 أسماء من قائمة المتهمين بـ«قتل خاشقجي».. من هم؟ هكذا يمكنك الحصول على جواز سفر كورونا العالمي مجلس الأمن ينهي آمال «أحـمـد عـلي» وأبو ظبي تمنح الاخير البطاقة الذهبية..ماذا يعني تمديد العقوبات الأممية على نجل «صـالح»؟..تقرير الانتحار يفتك بشباب وشابات أكثر دول العالم تطورا بعد يوم من تعيينه خلفاً لـ”شعلان“.. العميد ”السياغي“ في الخطوط الأمامية لجبهات ”صرواح“ و”البلق“ لماذا تبحث شركة أرامكو مديد قرض بـ10 مليارات دولار.. ما دلالة ذلك؟
قال زعيم الانفصاليين في اليمن رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اليوم الاثنين بانه في حال سقطت مأرب بيد حلفائه السريين الحوثيين سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين مجلسة الانفصالي والمليشيات الحوثية.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة الجارديان أوضح المدعو الزبيدي: بأن الهجوم الحالي للحوثيين على محافظة مأرب الغنية بالنفط سيغير المشهد السياسي من خلال حرمان حكومة هادي من آخر أراضيها الكبيرة المتبقية في شمال اليمن"
وعن مكاسب المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا في حال تمكن الحوثيين من أسقاط مأرب تحدث الزبيدي: بأن ذلك يسرّع العملية نحو ما اسماها المحادثات الدولية بين الشمال والجنوب.
كما تفائل الزبيدي بنجاح العدوان الحوثي على مأرب معتبرا ذلك بانه قد يؤدي الى وضع يسيطر فيه المجلس الانتقالي على الجنوب ويسيطر الحوثيين على الشمال.
حديث الزبيدي اليوم وتفائله بسقوط مأرب بيد الحوثيين زاد المشهد وضوحًا بين الاهداف الخفية لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ومليشيات الحوثي اذ عملا لأجل الوصول إلى هذه اللحظة المنتظرة التي يعتبر فيها الانفصال بات أمرا واقعا ومشهودا على الأرض ليحصل الطرفان على الهدف الأكبر والأهم لمليشيات الانتقالي الجنوبي بالسيطرة على المحافظات الجنوبية كاملة والبقاء عند حدود الشمال مع ترك المحافظات الشمالية لرفقائهم المليشيات الحوثية في تحكمها التام بالشمال.