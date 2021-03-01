الشيخ عائض القرني يرد على تقرير الاستخبارات الامريكية بخص بن سلمان وخاشقجي

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار الشيخ السعودي، عائض القرني، ردود فعل واسعة، إثر نشره تغريدتين على "تويتر"، حاول فيها الرد على تقرير الاستخبارات الامريكية بخصوص بن سلمان وخاشقجي.

ووصف القرني ابن سلمان بأنه "رمز الإنجاز ومضرب المثل"، رغم توصل الاستخبارات الأمريكية إلى تورطه المباشر بالأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، بطريقة بشعة، أو خطفه بهدف إيذائه، وهو سلوك ثبت أنه مارسه بحق العديد من المعارضين داخل البلاد وخارجها.

وقال القرني، بعد صدور التقرير، الذي طال انتظاره: "أعداء السعودية العظمى لا يعرفون من هو محمد بن سلمان عند الشعب السعودي".

وأضاف: "إنه رمز الإنجاز ومضرب المثل في الطموح والتجديد والريادة، وأي استهداف لشخصه هو استهداف لكل السعوديين، فنقول بكل قوة وثقة وشجاعة: كلنا محمد بن سلمان".

وتابع في تغريدة أخرى: "الحملات المغرضة ذات الأهداف الرخيصة؛ لا تزيد الشعب السعودي إلا قوة والتحاما بقادته التاريخيين، الذين حملوا مشروع الإسلام والسلام والتوحيد والوحدة، فتبا للمتربصين، ونقول لهم نحن السعوديين: كلنا محمد بن سلمان والبقاء للأقوياء، ولا عزاء لأهل المكر والدسائس".