سي إن إن:واشنطن تحذف 3 أسماء من قائمة المتهمين بـ«قتل خاشقجي».. من هم؟

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن السلطات الأمريكية حذفت، بصورة غامضة، أسماء 3 أشخاص من قائمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي نشرتها وكالة الاستخبارات مؤخراً.

وحذفت واشنطن أسماء كل من: عبد الله محمد الحويريني، الذي لم يكن في السابق مدرجاً على قائمة المتهمين في الجريمة، بالإضافة إلى آسر خالد السالم، وإبراهيم السالم.

وأوضحت الشبكة أن النسخة الأولى من تقرير الاستخبارات حُذفت بعد وقت قليل من نشرها الجمعة الماضية، واستبدلت بها قائمة أزيلت منها الأسماء الثلاثة المذكورة.

ونقلت "سي إن إن" عن متحدث باسم الاستخبارات القومية الأمريكية "ODNI" قوله: "وضعنا وثيقة معدلة على الموقع الإلكتروني لأن النسخة الأصلية تضمنت بالخطأ 3 أسماء، من المفترض ألا يتم ضمهم بتقرير مقتل خاشقجي".

وقبل تعديلها، ذكرت النسخة الأولى من التقرير الأمريكي: نخلص بـ"ثقة كبيرة" إلى أن الأفراد التالية أسماؤهم شاركوا أو أمروا أو كانوا متواطئين أو مسؤولين عن قتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وشمل التقرير اللواء أحمد عسيري، وكيل المخابرات السعودية السابق، وسعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، وآخرين.

وقررت الإدارة الأمريكية حظر منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لـ 76 سعودياً ضالعين في تهديد سعوديين بالخارج، ضمن سياسة جديدة باسم "حظر خاشقجي"، بجانب فرض عقوبات جديدة على مسؤولين، بينهم العسيري.

ويُنتظر أن يُصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إعلاناً يتعلق بالسعودية، عقب صدور التقرير وفرض العقوبات.