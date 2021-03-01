هكذا يمكنك الحصول على جواز سفر كورونا العالمي

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قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط، محمد علي البكري، أنه يمكن الحصول على جواز سفر كورونا عبر منصة رقمية بمعايير عالمية مشيرا إلى أن ذلك سيوفر خيارا مناسبا لمساعدة المبادرات الرامية إلى إعادة تشغيل قطاع الطيران.
و أوضح البكري إن ما يطلق عليه جواز سفر كورونا هو “منصة رقمية بمعايير عالمية تساعد على التحقق من هوية المسافر، وربطها رقميا مع نتائج الفحص الطبي أو عملية أخذ اللقاح، ويكون للمسافر الحق بمنح هذه المعلومات للجهة المطلوبة”.
واعتبر أن الحصول على الشهادات الرقمية، للفحوصات واللقاحات، ستوفر الكثير من الجهد والوقت على المسافرين والحكومات وتساعد المشغلين في قطاع الطيران على مواجهة آثار الجائحة.
وتابع “لا يمكن الاستمرار في تعليق الرحلات وكل هذه المحاولات، ومن بينها جواز سفر “إياتا” الرقمي هو محاولة نأمل من الدول بناء الخطط وتعاون مع المنظمات ذات الصلة من أجل استعادة تشغيل القطاع”.
وشدد على أنه “لا يمكن المزيد من الاستنزاف لاحتياطي السيولة لدى شركات الطيران والذي ارتفع ليتراوح بين 75 مليار دولار و95 مليار دولار للعام الحالي، ” لافتا إلى أن الكثير من الشركات على حافة الانهيار.