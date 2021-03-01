بعد يوم من تعيينه خلفاً لـ”شعلان“.. العميد ”السياغي“ في الخطوط الأمامية لجبهات ”صرواح“ و”البلق“

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قام قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، العميد ركن سليم السياغي، اليوم الإثنين 1 مارس/آذار، بزيارة تفقدية للابطال المرابطين في جبهات صرواح وجبال البلق بعد يوم من تعيينه خلفا للشهيد العميد عبد القوي شعلان الذي استشهد الجمعة الماضية بمعارك جبال البلق.

واطلع ”السياغي“ خلال الزيارة على الجاهزة القتالية لمنتسبي قوات الأمن الخاصة المرابطين في ذات المواقع، مشيداً بالروح المعنوية التي يتحلى بها الأبطال المرابطين.

وشدد على استمرارية العمل بنفس الوتيرة وبهمة وإيمان قويين حتى تحرير اليمن، واستعادة الجمهورية التي يبذل الإنقلابيون جل جهودهم لإطفاء شعلتها، مؤكداً ان "نورها أعمى بصائرهم، ولهيبها التهم كل من يحاول الاقتراب من حصن الوطن وقلعته مارب العزة والصمود".

واكد العميد الركن سليم السياغي على الاستمرار في نفس الطريق الذي قدم الشهيد البطل العميد عبدالغني شعلان، ومن قبله الشهيد البطل اللواء الركن عبدالرب الشدادي، وغيرهم الكثير من الأبطال أرواحهم رخيصة في سبيل الذود والدفاع عن الجمهورية المختطفة حتى استعادتها من الأيادي الآثمة للإمامة والإماميين أتباع الملالي الإيراني.

كما أكد القائد على تحقيق الأمن لكافة المواطنين، والمساواة فيما بينهم، محذراً كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة وساكنيها.