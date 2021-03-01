تعرف على الدول العربية الثلاث الأكثر إصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، الاثنين تسجيل 6068 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب الايجاز اليومي ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الاردن إلى (397,158) حالة.
والعراق هي الأولى عربيا (28 عالميا) بإصابات كورونا بواقع 699,088 إصابة ، ثم المغرب (34 عالميا) بواقع 483,654 ، ثم الأردن ثالثا فالإمارات رابعا ، والسعودية خامسا (41 عالميا) 377,700 إصابة ، ولبنان سادسا (42 عربيا) 375,050 إصابة.
وبحسب رصد خبرني لموقع worldometers يحتل الأردن المرتبة 39 عالميا بإصابات كورونا ، بعد ان تقدم على الامارات التي بلغ مجموع الإصابات فيها منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 394,050 إصابة.
وبات الأردن الدولة العربية الثالثة من حيث مجموع الإصابات بفيروس كورونا.