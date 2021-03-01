لهذا السبب يستهدف الحوثيون السعودية ومأرب بالطائرات والصواريخ ؟

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال الكاتب الصحافي اليمني عبدالفتاح الحكيمي ان الهدف من وراء التصعيد الحوثي-الإيراني الأخير المكثف ضد المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ الباليستية هو تشتيت ضربات طيران التحالف وخططه في استهداف جحافل المليشيات الانقلابية وصرفها باتجاه أهداف عسكرية ثانوية في صنعاء وغيرها خارج جبهة مأرب الرئيسية لتقليل الضغط والحصار الجوي الذي لعب دوراً كبيراً في إخماد خطط الزحف الفاشل للعدوان الداخلي الحوثي-إيراني.

ونبه الحكيمي في حديث مع موقع مأرب برس قيادة قوات التحالف العربي الجوية من مغبة الانزلاق إلى أهداف أخرى في الوقت الراهن من شأنها إهدار الإنجازات العسكرية الكبيرة المتحققة على الأرض والتركيز أكثر على خطوط إمدادات الانقلابيين في صنعاء-مأرب-الجوف تمهيداً لتحرير العاصمة.

وأكد الحكيمي أن توجيه الانقلابيين أيضاً ضربات صاروخية متتالية إلى مأرب مجرد حيلة نفسية فاشلة لتعويض الفشل الميداني العسكري هدفها إثارة الهلع والخوف في نفوس السكان والمقاومة والمدافعين للإيحاء بأن المليشيات الحوثية المهزومة أصبحت على وشك إسقاط المدنية من خلال أصوات الانفجارات المتتالية والضجيج المتواصل الذي لم يغير من حقيقة أن مخطط عملاء ومرتزقة إيران يتهاوى وينكسر أمام قوة وعزيمة أبناء مأرب والجيش والمقاومة الشعبية التي هبت للدفاع الأسطوري عن الوطن من كل حدب وصوب في اليمن.