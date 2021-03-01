شاهد الحسناء الروسية التي دخلت قائمة أغنى نساء روسيا

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دخلت نجمة التنس الروسية المعتزلة، ماريا شارابوفا، صاحبة شركة "Sugarpova" التي تنتج الحلويات الفاخرة، نادي أغنى 10 سيدات في روسيا، حصلن على ثروتهن بأنفسهن، وذلك وفقا لمجلة "فوربس".

وجنت شارابوفا، البالغة من العمر 33 عاما، والقاطنة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ثروة بلغت نحو 325 مليون دولار، خلال مسيرتها الاحترافية، وتحتل المركز العاشر في قائمة أغنى سيدات روسيا حصلن على ثروتهن بأنفسهن "self-made"، وذلك وفقا لمجلة "فوربس" الشهيرة، المهتمة بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

بينما تصدرت القائمة، سيدة الأعمال الروسية، تاتيانا باكالتشوك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمتجر الإنترنت "Wildberries"، وتقدر ثروتها بحوالي 10.1 مليار دولار.

يذكر أن ماريا شارابوفا أعلنت، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، موافقتها على الزواج من رجل الأعمال البريطاني، ألكسندر جيلكس، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات تجمعهما عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وعلقت الفائزة بخمسة ألقاب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، على الصور مع خطيبها جيلكس مؤسس شركة المزاد الإلكترونية Paddle8 المتخصصة في بيع الأعمال الفنية: "قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه. وكان هذا سرنا الصغير، أليس كذلك؟".

وارتبطت ماريا شارابوفا بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال البريطاني، البالغ من العمر 41 عاما، منذ يناير 2018.

ويعد جيلكس المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري "Squared Circles"، إضافة للمزاد الإلكتروني الذي ترأسه من 2011 إلى 2018.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، باع المزاد عام 2015 أعمالا فنية بقيمة تزيد عن 140 مليون دولار. وهو أيضا عضو مجلس إدارة أكاديمية نيويورك للفنون.

يولي جيلكس اهتماما كبيرا للأعمال الخيرية، وينظم النشاطات والفعاليات الاجتماعية والفنية مع نجوم مثل مادونا وإلتون جون.

واعتزلت شارابوفا التنس في 26 فبراير 2020، وهي صاحبة شركة "Sugarpova" التي تنتج الحلويات الفاخرة.