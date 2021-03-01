لهذا السبب يستهدف الحوثيون السعودية ومأرب بالطائرات والصواريخ ؟ شاهد الحسناء الروسية التي دخلت قائمة أغنى نساء روسيا الأمير بندر بن سلطان يكشف تفاصيل دقيقة في تقرير مقتل خاشقجي ودور الأمير محمد بن سلمان تعرف على ترتيب أفضل هدافي الليغا بعد هدف ميسي السعودية: من أراد أن يتزوج الثانية فلا يلزمه شرعًا هذا الإبلاغ الإمارات تعلن من تل أبيب عن إنجاز تاريخي مع إسرائيل دعم اليمن بنحو 1.6 مليار دولار ”بلينكن“ يصارح العالم بموقف الحكومتين اليمنية والسعودية من مساعي حل الأزمة وانهاء الحرب ويُعري الحوثيين أحزاب اليمن تخرج عن صمتها وتعلن مواقف ومطالب واضحة بشأن مأرب وملفات اخرى ساخنة ضربة جديدة موجعة للحوثيين في مأرب وقائد عسكري يكشف كيف تغير سير المعركة لصالح الشرعية
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أن من أراد أن يتزوج الثانية فلا يلزمه شرعًا إخبار زوجته الأولى.
وتفصيلاً، جاء ذلك في إجابة من الشيخ سعد الخثلان حول فتوى تم تداولها له عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حكم الشرع في إخفاء نبأ الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى.
وأثارت هذه الفتوى حفيظة عدد من رائدات التواصل الاجتماعي من فئة النساء اللاتي يرين أنه لا بد من إشعار الزوجة الأولى، وأخبارها بذلك، والبعض الآخر يرين أنه لا بد من الاستئذان بحسب صحيفة “سبق”.