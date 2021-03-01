دعم اليمن بنحو 1.6 مليار دولار

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد، اليوم الاثنين 1 مارس/آذار، مؤتمر افتراضي للمانحين لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن، حيث ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة "التبرع بسخاء لتجنب مجاعة واسعة النطاق".



وقال غوتيريش في كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة عبر الشاشة "أناشد جميع المانحين أن يمولوا نداءنا بسخاء لوقف المجاعة التي تخيم على البلاد"، مضيفا أن "كل دولار مهم"، مضيفا أن "خفض المساعدات هو بمثابة عقوبة إعدام لعائلات بأكملها".

وتأمل الأمم المتحدة، في جمع 3.85 مليارات دولار في المؤتمر، لتجنب ما وصفها مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة بأنها ستكون مجاعة ضخمة "من صنع الإنسان" والأسوأ على مستوى العالم منذ عقود.

وتنظم الأمم المتحدة المؤتمر بالشراكة مع سويسرا والسويد بهدف حث دول مانحة على التبرع لجمع 3.85 مليارات دولار سريعا، ومنع حدوث "مجاعة واسعة النطاق" في اليمن الذي يشهد نزاعا مدمرا على السلطة منذ أكثر من 6 سنوات.

وخلال المؤتمر الافتراضي، أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، دعم السعودية لليمن بـ 430 مليون دولار، كما أعلنت قطر عن تقديم 70 مليون دولار.

وفيما وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن بلاده ستقدم 191 مليون دولار، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "سنقدم 200 مليون يورو "240 مليون دولار" كمساعدات إنسانية لليمن هذا العام".

بدورها، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الاماراتية، ان بلادها قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ العام 2015"، مضيفة: "سنقدم 230 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن".

أما دولة الكويت، فقد أعلنت على لسان وزير خارجيتها أحمد ناصر المحمد الصباح، تقديم بلاده دعمًا لليمن بقيمة 20 مليون دولار أمريكي على مدار عامين استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة باليمن، وذلك بناءً على توجيهات الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 95 مليون يورو، كدعم إنساني لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن في ظل الارتفاع الملحوظ لسوء تغذية الأطفال، والتهديد الوشيك بالمجاعة وتجدد القتال.

كما أعلنت كلا من السويد 31 مليون دولار، سويسرا 14 مليون فرانك سويسري، كندا 69.9 مليون يورو، اليابان 40 مليون دولار، النرويج 200 مليون كرونة، هولندا 18 مليون يورو، بريطانيا 87 مليون جنيه استرليني.

وبهذا يكون اجمالي التبرعات نحو 1.6 مليار، من أصل 3.85 مليار يحتاجها البلد.

وكانت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية جمعت العام الماضي 1.9 مليار من أصل 3.4 مليارات دولار كان يحتاجها البلد الفقير.