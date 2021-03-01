لهذا السبب يستهدف الحوثيون السعودية ومأرب بالطائرات والصواريخ ؟ شاهد الحسناء الروسية التي دخلت قائمة أغنى نساء روسيا الأمير بندر بن سلطان يكشف تفاصيل دقيقة في تقرير مقتل خاشقجي ودور الأمير محمد بن سلمان تعرف على ترتيب أفضل هدافي الليغا بعد هدف ميسي السعودية: من أراد أن يتزوج الثانية فلا يلزمه شرعًا هذا الإبلاغ الإمارات تعلن من تل أبيب عن إنجاز تاريخي مع إسرائيل دعم اليمن بنحو 1.6 مليار دولار ”بلينكن“ يصارح العالم بموقف الحكومتين اليمنية والسعودية من مساعي حل الأزمة وانهاء الحرب ويُعري الحوثيين أحزاب اليمن تخرج عن صمتها وتعلن مواقف ومطالب واضحة بشأن مأرب وملفات اخرى ساخنة ضربة جديدة موجعة للحوثيين في مأرب وقائد عسكري يكشف كيف تغير سير المعركة لصالح الشرعية
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 1 مارس/آذار، أن حكومتي السعودية واليمن ملتزمتان وحريصتان على إيجاد حل للأزمة باليمن، داعيا جماعة الحوثي للاقتداء بهذا الالتزام.
وقال بلينكن في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة "أفاد بأن السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام".
وأكد وزير الخارجية الأمريكية في كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة ان ”الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب".