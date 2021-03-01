”بلينكن“ يصارح العالم بموقف الحكومتين اليمنية والسعودية من مساعي حل الأزمة وانهاء الحرب ويُعري الحوثيين

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 1 مارس/آذار، أن حكومتي السعودية واليمن ملتزمتان وحريصتان على إيجاد حل للأزمة باليمن، داعيا جماعة الحوثي للاقتداء بهذا الالتزام.

وقال بلينكن في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة "أفاد بأن السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام".

وأكد وزير الخارجية الأمريكية في كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة ان ”الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب".