ضربة موجعة للحوثيين في مأرب وقائد عسكري يكشف كيف تغير سير المعركة لصالح الشرعية

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اعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الإثنين، كسر هجوم شنته المليشيا الحوثية، في مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب.
وقال قائد جبهة جبل مراد العميد الركن، حسين الحليسي لموقع الجيش، إن الجيش أفشل هجوماً للمليشيا الحوثية الانقلابية على مواقعه في جبهة رحبة، ليشن هجوماً عكسياً كبد من خلاله المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكن من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية.
وأضاف العميد الحليسي بأن المليشيا منيت بهزيمة ساحقة في مديرية رحبة جنوب غرب المحافظة بعد محاولتها الفاشلة التي قامت بها لاختراق مواقع الجيش الوطني.
وأشار قائد جبهة مراد إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تلقت ضربة موجعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد في معركة اليوم بمديرية رحبة.. مشيراً إلى أن المواقع التي استعادها الجيش هي مهمة واستراتيجية.
وأوضح أن المعارك العسكرية والقتالية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة من قبائل مأرب وكل شرفاء وأحرار الوطن لن تتوقف حتى تطهير وتحرير كامل تراب الوطن من العصابة الإجرامية المارقة المدعومة من إيران.
وأشاد بدور مقاتلات التحالف العربي التي شنت ضربات جوية مركزة استهدفت تعزيزات عسكرية للمليشيا الإرهابية قادمة من مناطق سيطرتها.