ضحايا مدنيين وإنفجار عنيف هزّ مدينة مأرب.. أين سقط الصاروخ ومن أين اطلق؟

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سقط ضحايا مدنيين ،في استهداف جديد لمدينة مأرب ،بصاروخ باليستي اطلقته المليشيات الحوثية.
وأفادت مصادر محلية ،اليوم الاثنين بسماع دوّي انفجار عنيف، هزّ مدينة مأرب.
وقالت المصادر لمأرب برس ان صاروخا باليستيا سقط ،ظهر اليوم، على حي الروضة في المدينة اطلقته مليشيات الحوثي، من صنعاء.
واكدت مصادر امنية سقوط قتيل و4 مصابين جراء سقوط الصاروخ على مأرب.
وتطلق مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي صواريخ باليستية على المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، مخلّفة -في معظمها- ضحايا من المدنيين، وتدمير منشآت وأهداف مدنية.
يأتي هذا بعد يوم من تحذير أطلقته الأمم المتحدة، مساء أمس الأحد، حول خطورة تفاقم الأوضاع في محافظة مأرب، إثر الهجمات الحوثية وما يتعرض له النازحون من مخاطر.